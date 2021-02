WK Qatar heeft al 6.500 gastarbeiders het leven gekost

Het volgend jaar in Qatar georganiseerde wereldkampioenschap voetbal heeft een grimmige kostprijs. Volgens The Guardian zijn de voorbij tien jaar al meer dan 6.500 gastarbeiders omgekomen. Een groot deel zou gestorven zijn aan 'hittestress'.

Sinds Qatar in 2010 het WK voetbal toegewezen kreeg, zijn al meer dan 6.500 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka gestorven. Dat schrijft de Britse krant The Guardian, die zich baseert op officiële regeringscijfers. Gemiddeld sterven zo'n twaalf buitenlandse arbeiders per week.

De krant waarschuwt dat het werkelijke aantal doden wellicht nog een pak hoger ligt. Ook de Filipijnen en Kenia sturen massaal arbeiders naar Qatar, maar die zijn niet in de cijfers opgenomen. Daarnaast zijn er nog geen cijfers voor 2020.

De autoriteiten van Qatar ontkennen de cijfers niet, al valt de sterftegraad volgens hen 'binnen de verwachtingen gezien de grootte en de demografie van de populatie'. 'Elk verloren leven is natuurlijk een tragedie en we sparen kosten noch moeite om elk sterfgeval in ons land te voorkomen', zei een woordvoerder tegen The Guardian.

Hittestress

De oorzaken van de vele sterfgevallen zijn divers, al is het aantal pure werkongevallen relatief beperkt. 'In 2018 telden we 123 werkgerelateerde sterfgevallen en in 2019 119', zegt Houtan Homayounpour, het hoofd van het lokale bureau van de Internationale Arbeidersorganisatie (IAO) vanuit de hoofdstad Doha aan De Tijd.

De arbeiders werken in temperaturen tussen 40 en 50 graden Celsius.

De meeste arbeiders stierven 'een natuurlijke dood'. Dat doet de wenkbrauwen fronsen omdat het vaak om fitte dertigers en veertigers gaat. Volgens The Guardian is de enorme hitte in Qatar verantwoordelijk voor veel sterfgevallen. De arbeiders werken meer dan tien uur per dag in temperaturen tussen 40 en 50 graden Celsius.

De IAO-afdeling in Doha erkent het probleem. 'De jongste twee jaar hebben we hard ingezet rond de bewustmaking over hittestress bij werknemers en werkgevers', zegt Homayounpour. 'Er kan veel leed vermeden worden door de juiste kledij, voldoende hydratatie, pauzes en een aangepast werkritme. Als bedrijven niet voldoen aan de voorschriften, worden ze geschorst. Dat was vorige zomer het geval bij 300 bedrijven in Qatar.'

'Moderne slavernij'

Het kleine emiraat Qatar zet al jaren alles op alles om te scoren als gastland van het WK in 2022. Het bouwt niet alleen zeven gloednieuwe voetbalstations, er komen ook een nieuwe luchthaven, nieuwe wegen, vernieuwd openbaar vervoer, hotels en zelfs een nieuwe stad.

Er werken zo'n 2 miljoen buitenlandse arbeiders in omstandigheden die mensenrechtenorganisaties doen gruwen. ‘Migranten moeten soms tot 16 uur per dag werken zonder een vrije dag', zegt Wies De Graeve, de directeur van Amnesty International Vlaanderen. 'Anderen krijgen maandenlang geen loon en het vormen van een vakbond is verboden.'

Vooral het Kafala-systeem wordt door door mensenrechtenorganisaties gelijkgesteld aan 'moderne slavernij'. Dat systeem vereist dat arbeidsmigranten bij hun aankomst in Qatar een lokale sponsor hebben, in de praktijk meestal hun werkgever. Bij onenigheid over loon, huisvesting, arbeidsomstandigheden en andere werkgerelateerde zaken kan de sponsor beslissen zich terug te trekken en verliest de migrant zijn werk. Dat systeem is, samen met andere arbeidssystemen, de jongste jaren deels hervormd.