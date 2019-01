Waals bedrijf CMI sluit militaire deal met Saoedi's

Protocolakkoorden

CMI, ooit kort voor Cockerill Maintenance & Ingénierie, wordt gecontroleerd door de Franse zakenman Bernard Serin die bijna 81 procent in handen heeft. Serin is ook bekend als de voorztter van voetbalclub FC Metz. De rest van de aandelen zit bij een aantal topmanagers. De groep was in 2017 goed voor 934 miljoen euro omzet, waarvan ruim een kwart miljard uit haar defensiedivisie. Die levert wapensystemen voor tanks en pantserwagens, training, simulatoren en raketten.