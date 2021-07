Waalse wapenfabrikanten zien inkomsten kelderen

Zowel FN Herstal als Mecar leed zwaar onder de coronapandemie, al is het inkomstenverlies ook te wijten aan geopolitieke spanningen rond de wapenexport naar Saoedi-Arabië.

De omzet van FN Herstal over het boekjaar 2020 bedroeg slechts 269 miljoen euro, een afname met 25,5 procent tegenover 2019, blijkt uit het jaarrapport van de Luikse wapenfabrikant. In 2018 boekte FN nog een recordomzet van 411 miljoen. Ook de nettowinst daalde fors: van 18,5 miljoen in 2019 naar 10,3 miljoen in 2020.

De terugval bij Mecar, een fabrikant van zware munitie uit het Henegouwse Seneffe, is nog spectaculairder. Van de 55 miljoen euro omzet in 2019 bleef vorig jaar 11 miljoen over. Daarop boekte Mecar een nettoverlies van 18 miljoen euro, een bedrag dat in 2019 beperkt bleef tot 4 miljoen.

De dramatische cijfers van FN en Mecar zijn slechts deels te verklaren door de impact van de coronapandemie. In zijn jaarrapport heeft FN het uitdrukkelijk over 'een vertraging in het krijgen van bepaalde exportvergunningen ten gevolge van geopolitieke spanningen'. Het spreekt ook van 'juridische druk van ngo's die het bedrijf blootstelt aan risico's'. Mecar is minder pertinent in zijn bewoordingen, maar heeft het ook over 'het risico van het intrekken van licenties'.

De Raad van State heeft de jongste jaren meermaals exportvergunningen voor FN Herstal en Mecar - goedgekeurd door de Waalse regering - geschorst. Het ging over licenties voor de export naar Saoedi-Arabië, dat de Belgische munitie volgens het journalistieke onderzoeksproject #BelgianArms inzet in de oorlog in Jemen en goed is voor de helft van de Waalse wapenexport.