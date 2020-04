Wapenstilstand in Jemen moet coronabloedbad voorkomen

In Jemen geldt sinds donderdagnacht op Saoedisch initiatief een wapenstilstand. Het is een poging om de wapens na meer dan vijf jaar strijdgewoel te doen zwijgen en te vermijden dat de coronapandemie er een humanitaire catastrofe aanricht.

De coronapandemie bleek de grote katalysator om de impasse, die Jemen al meer dan vijf jaar in zijn greep houdt, te doorbreken. Donderdag kondigde de door Saoedi-Arabië geleide coalitie aan haar militaire activiteiten twee weken te staken, om het vredesproces een kans te geven en het land niet aan het coronavirus over te leveren. Jemen zet zich schrap, vrijdag rapporteerde het zijn eerste bevestigde besmettingsgeval.

De poging tot staakt-het-vuren kan de eerste grote doorbraak in het Jemenitische vredesproces sinds 2018 betekenen. De rivaliserende Houthi's, die momenteel het westen van het land en de hoofdstad Sanaa contoleren, gingen nog niet in op het voorstel van de Saoedi's. Het Revolutionair Comité in Sanaa zegt alleen 'volwaardige oplossingen' te steunen, en blijft bij zijn eigen voorstel voor een totale wapenstilstand en de opheffing van alle blokkades.

Proxyoorlog

24 miljoen Hulpbehoevenden De oorlog in Jemen stortte 24 miljoen mensen in hongersnood.

Begin 2015 barstte in Jemen een bloedige en uitzichtloze strijd los toen de Houthirebellen, geruggensteund door Iran, de overwegend soennitische regering in Sanaa omverwierp. Uit vrees een belangrijke bondgenoot in de regio kwijt te spelen, kwam een coalitie van soennitische landen, onder leiding van Saoedi-Arabië, tussenbeide om het regime in Jemen in het zadel te houden. De oorlog stond lang in de schaduw van de Syrische burgeroorlog, maar het bloedvergieten kostte al aan 100.000 mensen het leven en stortte 24 miljoen Jemenieten in hongersnood.

Het International Rescue Committee (IRC), dat instaat voor alle humanitaire hulp in Jemen, verwelkomt de poging tot wapenstilstand, maar wil liever een permanent staakt-het-vuren. 'We kunnen een pandemie niet onder controle houden tussen bommen en luchtaanvallen', zegt directeur Tamuna Sabedze. 'Twee weken zijn gewoon niet genoeg om dit land voor te bereiden op de verwoestende impact van Covid-19 en om alle mensen in nood te bereiken.'

Om de humanitaire crisis compleet te maken, kondigde het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties donderdag ook aan de voedselhulp, bestemd voor de gebieden onder controle van de Houthi's, te halveren. Uit vrees dat de hulp wordt tegengehouden door de rebellen houden de donoren van het voedselprogramma de vinger op de knip. Het belangrijke Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling (USAID) is een van die donoren. Het wereldvoedselprogramma voedt maandelijks naar schatting 12 miljoen Jemenieten, waarvan 80 procent in Houthigebied.

Internationaal

Het conflict in Jemen doet ook internationaal heel wat bewegen. Zo legde Duitsland Saoedi-Arabië al een wapenembargo op. Vorig jaar stemde het Amerikaanse Congres er mee in de Amerikaanse steun aan de Saoedische coalitie stop te zetten. Daartegen riep president Donald Trump zijn vetorecht in, waarop de Amerikaanse steun onverminderd doorging.