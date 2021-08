Washington vraagt taliban aan onderhandelingstafel

De Amerikaanse Afghanistangezant Zalmay Khalilzad is onderweg naar Doha om van de talibanleiding te eisen dat het militair offensief in Afghanistan wordt beëindigd en dat ze aan de onderhandelingstafel komen om een politiek akkoord te bereiken. Dat kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan.

Khalilzad zal zich ook inspannen om met een snel en gezamenlijk internationaal antwoord te komen op de situatie in Afghanistan, die in sneltempo achteruit gaat , aldus het Amerikaanse ministerie. 'De intensivering van het militaire offensief van de taliban en vermoedelijke schendingen van de mensenrechten zijn heel onrustwekkend', klinkt het.

Sinds de Amerikaanse president Joe Biden in april het vertrek van de internationale troepen heeft ingezet na 20 jaar aanwezigheid in Afghanistan, rukken de taliban razendsnel op.

Hadden de taliban dit voorjaar zo'n derde van het land in handen, dan is dat volgens de recentste inschatting van Long War Journal, een blog van de Amerikaanse non-profitorganisatie Foundation for Defense of Democracies, nu al 56 procent.