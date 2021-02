Wereldbeker in Qatar kostte al 6.500 buitenlandse arbeiders het leven

Aan de wereldbeker voetbal in Qatar in 2022 hangt een grimmig prijskaartje: volgens de Britse krant The Guardian stierven de voorbije tien jaar meer dan 6.500 buitenlandse arbeiders bij de voorbereidende werken.

Sinds Qatar in 2010 de wereldbeker voetbal toegewezen kreeg, zijn al meer dan 6.500 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka gestorven. Dat schrijft de Britse krant The Guardian, die zich baseert op officiële regeringscijfers. Gemiddeld sterven er zo'n twaalf buitenlandse arbeiders per week.

De krant waarschuwt dat het werkelijke aantal doden wellicht nog een pak hoger ligt. Ook de Filipijnen en Kenia sturen massaal arbeiders naar Qatar, maar zijn niet in de cijfers opgenomen. Daarnaast zijn er nog geen cijfers voor de voorbije maanden van 2020.

12 sterfgevallen Gemiddeld sterven er in Qatar 12 buitenlandse arbeiders per week.

'Achter de statistieken gaan talloze verhalen schuil van verwoeste gezinnen die zonder hun belangrijkste kostwinner zijn achtergelaten, die worstelen om een compensatie te krijgen en die in de war zijn over de omstandigheden van de dood van hun geliefde', schrijft The Guardian.

Enorme hitte

Uit de statistieken blijkt dat sommige arbeiders omkwamen door suïcide of een val van grote hoogte, maar dat veruit de meeste arbeiders 'een natuurlijke dood' stierven. The Guardian stelt zich vragen bij die categorisatie, omdat er vaak geen autopsie aan voorafging.

Volgens de krant en de Internationale Arbeidersorganisatie is onder meer de enorme hitte in Qatar verantwoordelijk voor veel sterfgevallen. De arbeiders werken meer dan tien uur per dag in temperaturen van 45 graden Celsius. Wereldwijd rezen ook al vragen over hoe voetballers in de temperaturen zullen functioneren.

De sterftegraad in die gemeenschappen valt binnen de verwachtingen als je kijkt naar de demografie en de grootte van de populatie. Autoriteiten Qatar

Het kleine emiraat Qatar zet alles op alles om te scoren als gastland van de wereldbeker in 2022. Het bouwt niet alleen aan zeven gloednieuwe voetbalstations, er komen ook een nieuwe luchthaven, nieuwe wegen, vernieuwd openbaar vervoer, hotels en zelfs een nieuwe stad. Zo'n twee miljoen buitenlandse arbeiders werken er in omstandigheden die mensenrechtenorganisaties doen gruwelen.