Wie was de Iraanse generaal Soleimani?

Met de aanslag op generaal Qassem Soleimani ruimt de Amerikaanse president Donald Trump een van zijn grootste Iraanse vijanden uit de weg.

Qassem Soleimani begon zijn militaire carrière in de jaren 80 tijdens de Irak-Iranoorlog. Snel maakte hij carrière bij de Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran. In 1998 stelde Irans hoogste geestelijke leider, ayatollah Ali Khamenei, hem aan tot het hoofd van de beruchte Quds-brigade, die in de de Revolutionaire Garde verantwoordelijk is voor buitenlandse en geheime operaties.

In die hoedanigheid moest Soleimani Teheran meer invloed bezorgen in het Midden-Oosten. Zo steunde de generaal-majoor verschillende milities, zoals Hezbollah in Libanon en Hamas in Palestina. Hij hielp sjiitische milities in hun strijd tegen IS in Irak en ontpopte zich tot een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.

In de schaduw

Terwijl hij aanvankelijk in de schaduw opereerde, toonde Soleimani zich de voorbije jaren almaar vaker aan het grote publiek. Zo verschenen op sociale media regelmatig foto’s van de generaal met perfect getrimde baard tussen militairen op het terrein. Zijn militaire activiteiten leverden hem een heldenstatus op in Iran. Vorig jaar verleende Khamenei hem als eerste militair sinds de revolutie in 1979 de hoogste militaire onderscheiding van het land.

Rivaliserende landen zoals de VS, Israël en Saoedi-Arabië hadden de actieve generaal al langer in hun vizier. Volgens de krant The New York Times overwogen de Saoedische inlichtingendiensten hem in 2017 uit de weg te ruimen. De VS legde Soleimani sancties op omwille van zijn rol in de Quds-brigade.

Oorlog

De generaal toonde zich niet onder de indruk. Toen de VS de Revolutionaire Garde vorig jaar als terroristische organisatie catalogiseerden om Iran tot een nucleair akkoord te dwingen, noemde de generaal elke onderhandeling met de VS een 'volledige overgave'.

In 2018 daagde Soleimani Trump publiekelijk uit. 'Ik zeg u, meneer Trump de gokker, ik zeg u dat we dichter bij u zijn dan u denkt', dreigde hij in een filmpje. 'U zult de oorlog starten maar wij zullen die beëindigen.'