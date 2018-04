Witte Huis: 'We blijven in Syrië tot IS uitgeroeid is'

'Dood en vernieling'

De VS hebben miljarden dollars in het Midden-Oosten geïnvesteerd, zei Trump. 'En we hebben niets anders dan dood en vernieling gezien', voegde hij eraan toe. Het Pentagon heeft momenteel rond de 2.000 soldaten in het land gelegerd. Amerikaanse soldaten vechten er onder andere aan de zijde van Syrische Koerden tegen Syrische rebellen en het Turkse leger.

De bevelhebber van het Amerikaans centraal commando, viersterrengeneraal Joseph Votel, had dinsdag nog gezegd dat er in Syrië nog altijd gebieden zijn waar IS-strijders actief zijn en dat Amerikaanse soldaten hen zullen blijven bestrijden. Het verklaarde woensdag dat de militairen in Syrië blijven totdat de uitroeiing van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is bereikt. Volgens de VS is IS bijna 'volledig vernietigd', klinkt het voorts in de mededeling. Een datum voor de terugtrekking van de troepen werd niet genoemd.