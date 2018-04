Woordenoorlog als prelude op bommenregen

Volgens president Donald Trump is een Amerikaanse luchtaanval op Syrië nakend, wat ook de spanningen met Rusland nog opdrijft. Veel zal dat echter niet veranderen aan het Syrische conflict.

‘Rusland zegt alle raketten richting Syrië neer te schieten. Maak je klaar, Rusland, want ze komen eraan.’ Met een erg combattieve tweet kondigde Amerikaans president Donald Trump gisteren aan dat een vergeldingsactie nu echt wel op til is voor de vermoedelijke gifgasaanval waarmee het Syrische regime van Bashar al-Assad zaterdag de rebellenenclave Douma, nabij Damascus, bestookte.

Trump had dit weekend al gedreigd dat Assad en zijn bondgenoten Rusland en Iran ‘een hoge prijs te betalen hebben’.

VN-Veiligheidsraad

Die woordenoorlog zette zich dinsdagnacht voort in de VN-Veiligheidsraad, waar Rusland njet zei tegen een Amerikaanse resolutie om een onderzoeksteam naar Douma te sturen. Een soortgelijk voorstel, maar dan op Russische voorwaarden, stootte tot tweemaal toe op een Amerikaans veto.

Waarna de Russische ambassadeur in het Syrische buurland Libanon gisteren waarschuwde: ‘Als er een Amerikaanse aanval komt, zullen de raketten neergehaald worden, alsook het lanceerplatform.’ Het sein voor Trump om zijn vurige tweet te versturen.

Geopolitieke risico's

Die lijkt echter toch vooral bedoeld om de geopolitieke risico’s van zo’n vergeldingsactie zo klein mogelijk te houden. Door de Russen tijdig te waarschuwen, willen de VS een rechtstreeks conflict met hun oude rivaal uit de Koude Oorlog vermijden.

De kans lijkt ook klein dat Trump vliegtuigen inzet om Syrische doelwitten te bestoken, uit schrik dat ze neergehaald worden. Elke raketaanval zal zo goed als zeker gebeuren vanaf twee torpedobootjagers die in de Middellandse Zee varen.

Zo gebeurde het ook vorig jaar, toen Trump 59 kruisraketten liet afvuren op een luchtmachtbasis nabij de stad Homs. Ook dat was een vergelding voor Assads gebruik van chemische wapens. Net als toen moet het Assad afschrikken die nog langer in te zetten. En moet het aantonen dat Trump, in tegenstelling tot voorganger Barack Obama, wel ingrijpt als die ‘rode lijn’ overschreden wordt.

Symbolische waarde

Kortom, er wacht dus een bommenregen met vooral symbolische waarde, die de frontlinies van de zeven jaar oude burgeroorlog niet fundamenteel zal wijzigen. Net zoals de Israëlische aanval, maandag, op een basis van Assad vooral tot doel had erfvijand Iran te waarschuwen niet te ver te gaan in zijn uitbouw van een Syrisch front.

Vorig jaar, na de Amerikaanse aanval, bleek Assads getroffen luchtmachtbasis snel weer operationeel. En het afschrikeffect was ook gering, zo bleek in Douma.

Meerdere dagen

Vermoedelijk kiest Trump daarom dit keer wel voor meerdere doelwitten. Mogelijk duurt de actie dit keer ook meerdere dagen. En wordt de steun van westerse en regionale bondgenoten ingeroepen. Trump belde de voorbije dagen meermaals met zijn Franse collega Emmanuel Macron en met de Britse premier Theresa May. Ook ontving hij de Qatarese emir in het Witte Huis. Macron op zijn beurt sprak met de Saoedische kroonprins.

Uiteraard heeft Trump hardere opties, maar die maken het labyrintische Syrische conflict enkel nog bloediger en uitzichtlozer. T

Uiteraard heeft Trump hardere opties, maar die maken het labyrintische Syrische conflict enkel nog bloediger en uitzichtlozer. Trump kan Obama’s aanpak herinstalleren om rebellen te bewapenen, wat er destijds echter toe leidde dat Rusland zich in de oorlog ging mengen en ook Iran zijn hakken nog steviger in het Syrische zand zette. Sindsdien herwon Assad grote delen van zijn land.

Grondoorlog?

En ja, theoretisch kunnen de VS een grondoorlog starten, maar daar is na Afghanistan en Irak nul appetijt voor. Integendeel, Trump zei vorige week nog dat hij de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië, zo’n 2.000 man, snel wil afbouwen. Op een rechtstreeks duel met Rusland zit bovendien niemand te wachten.

En de Syrische oppositie is zo verdeeld dat elke diplomatieke poging om Assad uit het zadel te lichten allang opgegeven is.