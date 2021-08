Zeker twaalf achterblijvers in Afghanistan

Zeker twaalf mensen die recht hadden op evacuatie zitten nog in Afghanistan. Buitenlandse Zaken onderzoekt of nog meer mensen zijn achtergebleven. België heeft de evacuatievluchten stopgezet wegens de dreiging van aanslagen in de mensenmassa rond de luchthaven.

'We kregen informatie van Amerikaanse bronnen en andere landen dat een bomaanslag op til was in de omgeving van de luchthaven', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens een persconferentie over operatie-Red Kite. Op uitdrukkelijk aanbevelen van de militairen heeft de regering daarom beslist de evacuaties te stoppen. De laatste Belgische evacuatievlucht vanuit Kaboel is woensdagavond om 21.30 uur vertrokken naar Islamabad. 'Toegang krijgen tot de gates is zo goed als onmogelijk geworden.'

Ons land voerde 23 evacuatievluchten uit tussen Kaboel en Islamabad, waarmee zo'n 1.100 mensen door België weggehaald zijn uit Afghanistan. Het gaat om Belgen, fixers, tolken en activisten op een Belgische evacuatielijst, maar ook om mensen die op vraag van andere landen zijn meegevlogen. Volgens staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) zijn meer dan 300 kinderen aangekomen in Peutie. 'We hebben met deze operatie levens gered.'

Achterblijvers

Buitenlandse Zaken heeft een lijst opgesteld van mensen die mogelijk nog zijn achtergebleven in Afghanistan. Daar staan 114 namen op. De ambassade probeert die mensen te bereiken. 'Vandaag, 10.30 uur lokale tijd in Kaboel, hebben wij bericht van twaalf mensen die alleen of met familie in Afghanistan zijn', zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR).

Op de lijst van 114 personen kunnen mensen staan die via een partnerland naar België zijn gebracht. Andere landen, onder meer Nederland, hebben 150 mensen op vraag van België geëvacueerd. Het is dus niet gezegd dat iedereen op de lijst nog vastzit in Afghanistan. Wilmès: 'We zijn dat aan het controleren. We vragen iedereen die nog niet geëvacueerd is, zich te melden bij de ambassade.'