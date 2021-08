Zeven mensen met Belgische nationaliteit op Nederlandse evacuatievlucht

De Nederlandse evacuatievlucht die woensdag op Schiphol geland is, had zeven mensen met een Belgisch paspoort aan boord. Vijftien anderen hadden ook aangegeven Belg te zijn. De meesten daarvan zijn familieleden van Belgische paspoorthouders.

Belgen en familieleden

Dat is intussen gebeurd. Uiteindelijk hadden niet 16 maar 22 mensen aan boord van de C-17 aangegeven Belg te zijn. Dat vernam de nieuwsdienst Belga van een regeringsbron en is bevestigd aan De Tijd. Zeven blijken effectief houders van een Belgisch paspoort. De 15 anderen hebben de Afghaanse nationaliteit, maar zijn in 'veruit de meeste gevallen' gelinkt aan de geëvacueerde Belgen. Het gaat bijvoorbeeld om dichte familieleden, zoals partners en kinderen. Van de 22 passagiers zijn er 14 al naar België overgekomen. De 8 anderen bevinden zich nog in Nederland. Het is niet duidelijk of ze daar zullen blijven.