Zoon van Saudische koning wordt minister van Energie

Prins Abdulaziz bin Salman is aangesteld als nieuwe Saoedische minister van Energie. Hij vervangt de in ongenade gevallen Khaled al-Falih.

Dat staat in een koninkrijk decreet dat door de staatsmedia is bekendgemaakt. 'Khalid al-Falih is ontheven uit zijn functies. Zijne Koninklijke Hoogheid prins Abdulaziz bin Salman is aangesteld als minister van Energie', klinkt het op het officiële Saoedische persagentschap.