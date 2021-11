Zoon van dictator Khadaffi in de running voor president van Libië

Seif al-Islam, de tweede zoon van de voormalige dictator Muammar Khadaffi, heeft zich zondag officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap van het land.

Dat heeft een leidinggevende van de kiescommissie aan lokale media gezegd.

Seif al-Islam Khadaffi (49) is de enige van de vier zonen van de ex-dictator die nog in leven is. Hij gold altijd als de opvolger van zijn vader: Muammar Khadaffi, de voormalige leider van Libië die in 2011 om het leven kwam na 40 jaar dictatuur.

Seif al-Islam Khadaffi werd in dat zelfde jaar gevangen genomen en in 2015 ter dood veroordeeld. Maar hij werd nooit uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof, dat hem wil vervolgen voor misdaden tegen de mensheid. In 2017 werd hij vrijgelaten en verdween hij van de radar.

De huidige leiding heeft het land verkracht. Er is geen geld, geen veiligheid, geen leven. Het is meer dan een mislukking, het is een fiasco. Seif al-Islam Khadaffi

Eerder dit jaar dook hij opnieuw op en nu wil hij terugkeren aan de macht en speelt daarbij in op de chaos in het land sinds de val van zijn vader.

De hoop was dat Libië, met de uitschakeling van dictator Khaddafi zou veranderen in een democratie en - dankzij de olierijkdom - een soort Dubai zou worden. Maar dat is uitgedraaid op een teleurstelling.

