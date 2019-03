40 doden na aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland

De aanslag was gericht tegen twee moskeeën in Christchurch, een stad van 350.000 inwoners op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Ooggetuigen zeggen dat de dader een blanke man was, die een helm en een kogelvrije vest droeg.

Mike Bush, hoofd van de politie, sprak in een videoboodschap over 'zeer ernstige en tragische reeks gebeurtenissen'. De bevolking werd opgeroepen om de binnenstad te mijden en thuis te blijven. Ondertussen is de 'lockdown' van alle overheidsgebouwen (scholen, stadhuis, bibliotheek, musea) opgegeven. Het leger maakte verschillende explosieven onschadelijk op de voertuigen van de verdachten.

Zwarte dag

'De persoon die dit geweld heeft gepleegd is dat niet. Zij hebben geen plaats in Nieuw-Zeeland. Er is geen plaats in Nieuw-Zeeland voor zo'n daden van extreem en ongezien geweld, want dat is wat deze daad is.'