Australië: Eén dode en zes vermisten na 'verschrikkelijke dag'

Door extreme hitte en windsnelheden tot 80 kilometer per uur werden zaterdag honderden huizen en duizenden hectare land verwoest in Australië.

In het zuidoosten van Australië is in de nacht van zaterdag op zondag lokale tijd een man omgekomen bij de bosbranden. Honderden huizen werden verwoest. Zaterdag was een 'vreselijke dag' door de extreme hitte en gevaarlijke omstandigheden, stellen de autoriteiten.

Hartstilstand

Het was een verschrikkelijke dag gisteren. Shane Fitzsimmons Hoofd landelijke brandweer New South Wales

De 47-jarige man kwam om door een hartstilstand toen hij een vriend hielp zijn woning te beschermen in Batlow, ten zuidwesten van Canberra in de staat New South Wales, meldt de politie zondagochtend. In Victoria worden op verschillende plaatsen evacuaties uitgevoerd met hulp van het leger. In die staat zijn zondag zes mensen vermist. Er woeden vijftig branden, voor zes daarvan is het alarmniveau van kracht.

Zaterdag liepen de temperaturen in de staten New South Wales, Victoria en Zuid-Australië op tot boven de 40 graden. In sommige delen van Sydney was het 48 graden en waren er windstoten tot 80 kilometer per uur.

Zonder stroom

Het is nog niet mogelijk om de exacte schade op te meten, maar volgens de autoriteiten zijn honderden huizen verwoest en is tienduizenden hectaren land opgebrand. Bepaalde delen van New South Wales zaten zondagochtend zonder stroom. In de staat woeden er 170 bosbranden. Voor twee geldt de noodtoestand.

'Het was een verschrikkelijke dag gisteren', stelt Shane Fitzsimmons, het hoofd van de landelijke brandweer van New South Wales. Zondag zijn de temperaturen wat gedaald, maar toch zijn de omstandigheden nog 'wispelturig' in de buurt van verschillende bosbranden.

Britse Queen

De Britse Queen Elizabeth II liet weten dat ze 'diep bedroefd' is door de aanhoudende bosbranden in Australië en dat ze bidt voor de hulpverleners. Dat deed de 93-jarige monarch in een mededeling die Buckingham Palance zaterdagavond publiceerde.