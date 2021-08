Australië zet leger in om lockdown te handhaven

Zolang de Australistische vaccinatiecampagne sputtert, probeert het land de deltavariant met strenge lockdowns tegen te houden. De regering laat in Sydney zelfs het leger patrouilleren om de quarantaineregels te handhaven.

300 militairen controleren in de Australische miljoenenstad Sydney of inwoners de lockdownregels respecteren. Ze gaan met de politie op pad in de buurten met de meeste infecties. De hoofdstad van de deelstaat New South Wales zit al in de zesde week van een negen weken durende lockdown. De gezondheidsautoriteiten registreerden maandag 207 nieuwe corona-infecties.

Wie op straat politie of militairen tegenkomt, moet kunnen uitleggen waarom zijn verplaatsing noodzakelijk is. De militairen gaan ook aanbellen bij mensen die positief testten en in quarantaine zouden moeten zitten.

Wendy Waller, de burgemeester van Liverpool (een voorstad van Sydney waar veel besmettingen zijn) reageerde boos op de inzet van militairen. ‘We hebben juist meer gezondheidswerkers nodig, meer coronatesten en meer vaccinatie-info in verschillende talen.'

Zwaktes in het systeem

De Australische strategie van vroege, strenge lockdowns en controle aan de grens leek lange tijd een succesverhaal. De besmettingen bleven laag, met 34.400 gevallen sinds het begin van de pandemie. Ook de dodentol is met 925 overlijdens lager dan in veel andere westerse landen. Tussen de 'snelle' lockdowns door konden Australiërs een vrij normaal leven leiden. De horeca kon open, mondmaskers waren niet meer verplicht en niet zo lang geleden vierden duizenden mensen samen de jaarwisseling op straat.

De deltavariant legt de zwaktes in dat systeem bloot. De besmettelijkere variant van het virus veroorzaakt alsnog uitbraken in grote steden. Vandaag verlengde de Australische stad Brisbane, de op twee na grootste stad van Australië en de hoofdstad van de deelstaat Queensland, de driedaagse lockdown voor haar inwoners met nog eens vijf dagen. Queensland registreerde 13 nieuwe lokale besmettingen met de deltavariant, gelinkt aan een cluster dat begon bij een besmette scholier. Meer dan 10.000 mensen met risicocontacten zitten in thuisisolatie, onder wie de Australische minister van Defensie. Hij moet binnenblijven omdat een leerling op de school van zijn zoon positief testte op Covid-19.

Trage vaccinatie

‘Het begint duidelijk te worden dat de initiële lockdown niet zal volstaan om de uitbraak te controleren’, zei Steven Miles, de vicepremier van Queensland. Acht op de tien Australiërs wonen in een gebied waar momenteel restricties gelden.

De Australische overheid moet door de trage vaccinatiecampagne nog steeds vertrouwen op lockdowns om uitbraken van de besmettelijkere deltavariant in te dammen. Terwijl veel westerse landen inmiddels een groot deel van de bevolking gevaccineerd hebben, heeft slechts 14 procent van de 25 miljoen Australiërs al een vaccin in de arm geprikt gekregen.

Immuniteit

De overheid heeft zich niet gehaast met de inkoop van vaccins. Daardoor is de groepsimmuniteit nog lang niet binnen handbereik. Premier Scott Morrison hoopt tegen het eind van 2021 een vaccinatiegraad van 70 procent te halen. Vanaf dan worden lockdowns ‘minder waarschijnlijk’. Of Australië die timing zal halen is onzeker.