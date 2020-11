Australisch leger oogst afschuw met moorden als ontgroeningsritueel

Het Australische leger heeft een uitzonderlijke mea culpa geslagen. In een langverwacht intern onderzoek schetst het een akelig beeld van het wangedrag van Australische militairen in Afghanistan, inclusief moorden.

Australische special forces, de elitetroepen van het leger, hebben 39 Afghaanse burgers gedood in 23 incidenten. Dat blijkt uit een langverwacht rapport over het gedrag van de special forces in Afghanistan tussen 2005 en 2016. Het rapport schetst een gruwelijk beeld, inclusief verhalen over jonge rekruten die mensen moesten doodschieten als ontgroeningsritueel. Achteraf werd de moord verdoezeld door een gevecht te ensceneren en wapens bij het lijk te leggen.

Het onderzoek, dat vier jaar in beslag nam en gebaseerd is op 20.000 documenten, 25.000 beelden en gesprekken met meer dan 400 getuigen, viseert 25 militairen, van wie sommigen nog steeds in het leger werken. 19 van hen moeten voor een speciaal aanklager komen, die de aanklachten verder zal onderzoeken.

Alle 39 moorden - op gevangenen, boeren of andere Afghanen - werden gepleegd buiten gevechtssituaties, zei generaal Angus John Campbell, de hoogste militair van Australië, bij de voorstelling van het rapport. Veruit de meeste slachtoffers werden gevangen gehouden door Australische troepen, waardoor ze beschermd waren onder het internationaal recht.

Halfgoden

Volgens het rapport treft de top van het leger weinig blaam. Het legt de schuld lager in de rangen, bij een klein groepje ervaren, charismatische en invloedrijke officieren en hun beschermelingen. De officieren werden verafgood als halfgoden en installeerden een 'egocentrische krijgerscultuur' en 'een klimaat van toxische competitiviteit', waarin 'sommige troepen een loopje namen met de regels of die verdraaiden en negeerden'.

De oorlogsmisdaden bleven lang toegedekt door de sterke geheimhoudingscultuur in de special forces. Er waren wel geruchten, maar er kwam pas een onderzoek nadat een militair advocaat geheime documenten gelekt had naar de pers. De voorbije jaren verschenen in de media wel verhalen over Australische troepen die Afghaanse gevangenen folterden of vermoordden.

Campbell bood namens het Australische leger zijn oprechte excuses aan de bevolking van Afghanistan aan voor het wangedrag van de Australische soldaten. Eerder hadden premier Scott Morrison en minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zich al verontschuldigd bij de Afghaanse president Ashraf Ghani.