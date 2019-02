Australisch parlement gehackt door ‘buitenlandse staat'

Australië zegt dat een ‘gesofisticeerde’ buitenlandse overheid ingebroken is in een informaticasysteem van het parlement. Ook zouden verschillende politieke partijen getroffen zijn.

De hack was al sinds 8 februari bekend, maar het was onduidelijk wie erachter zat. Volgens de Australische premier Scott Morrison hebben de inlichtingendiensten vastgesteld dat ook de netwerken van sommige politieke partijen getroffen zijn. Het gaat om de Liberal Party, de Labor Party en de National Party.

‘Onze experts denken dat een gesofisticeerde statelijk actor verantwoordelijk is voor deze vijandige daad’, zei Morrison, zonder een land bij naam te noemen.

Australië trekt in mei naar de stembus om een nieuw parlement te verkiezen. Er wordt vermoed dat de hackers van plan waren om de debatten te beïnvloeden, en mogelijk zelfs de stembusslag zelf.

In de marge van een Navo-top in Brussel waarschuwden de VS vorige week nog voor aanvallen van Rusland en China.