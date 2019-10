Australische kranten protesteren met zwarte voorpagina's

De belangrijkste Australische kranten, zoals The Australian en The Daily Telegraph, hebben maandag zwart gemaakte voorpagina's gepubliceerd. Onderaan op de pagina's, die gecensureerd lijken, staat de vraag: 'Als de overheid de waarheid bij u weghoudt, wat verbergt ze dan?'

Politie-invallen

De actie kwam er na politie-invallen bij de Australian Broadcasting Corporation (ABC) en een huiszoeking bij een journalist in juni. Volgens de Australische media waren de invallen het gevolg van artikels die onbekende klokkenluiders als bron gebruikten. Een ervan ging over militairen die zich in Afghanistan zouden misdragen, een ander over de plannen van de overheid om de mails, berichten en bankrekeningen van Australische burgers te bespioneren.