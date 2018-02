‘Belg' wordt even premier van Australië

De in Eupen geboren Mathias Cormann wordt deze week waarnemend premier van Australië. De ex-Belg vervangt eerste minister Malcolm Turnbull tijdens diens buitenlandse reis.

Normaal komt het de Australische vicepremier Barnaby Joyce toe om de premier te vervangen als die afwezig is. Maar terwijl Malcolm Turnbull van woensdag tot en met zondag in de VS verblijft, zal dit keer niet Joyce maar Mathias Cormann de honneurs waarnemen. De in Eupen geboren politicus is down-under minister van Financiën voor de Liberale Partij en de regeringsvertegenwoordiger in de Senaat.

Seksschandaal

Officieel neemt Joyce een weekje vakantie om tijd te maken voor zijn gezin, maar officieus is hij gedwongen door de premier. De 50-jarige vicepremier is sinds vorige week verwikkeld in een seksschandaal, nadat was uitgelekt dat hij een kind verwacht met een voormalige medewerkster. Daar excuseerde hij zich vorige week nog publiekelijk voor aan zijn vrouw en vier dochters. Door Joyce met verlof te sturen en aan te kondigen dat het voortaan verboden is voor ministers om seksuele relaties te hebben met personeelsleden, wil Turnbull de vervelende situatie laten bekoelen.

Nu zowel de vicepremier als de minister van Buitenlandse Zaken - die op diplomatieke reis naar Europa komt - onbeschikbaar is, is de vertegenwoordiger van de regering in de Senaat de volgende in de rij om waarnemend premier te zijn. Dat is momenteel Mathias Cormann. De 47-jarige Eupenaar, die in 2000 de Australische nationaliteit verwierf en daardoor automatisch de Belgische verloor, is al sinds 2007 senator in Australië en sinds 2013 minister.

Blitzcarrière

Hij kwam in Australië terecht nadat hij tijdens een uitwisseling van een jaar in het Verenigd Koninkrijk verliefd was geworden op een Australische. Hij volgde haar en emigreerde op 26-jarige leeftijd naar Perth. Daarvoor studeerde de Duitstalige ex-Belg rechten in Namen en aan de KU Leuven. Hij werkte ook een tijd als medewerker van Europees Parlementslid Mathieu Grosch (CSP, de Duitstalige christendemocraten) en voerde campagne voor Joëlle Milquet (cdH).

In Australië nam hij een baantje als tuinier, maar al snel kwam hij in de politiek terecht en begon hij aan een blitzcarrière. ‘Dit land is opgebouwd door migranten. Door gewoon hard te werken kan je hier veel bereiken’, zei hij daarover in een interview in De Tijd vijf jaar geleden. ‘De Australiërs gaan ervan uit dat je je best doet. Je hoort er hier snel bij.’