Betogers clashen met politie bij lockdownprotesten in Australië

In de Australische stad Melbourne zette de politie zaterdag pepperspray in tegen mensen die deelnamen aan protesten tegen de lockdown in grote delen van het land.

In Australië zijn protesten tegen de coronalockdown zaterdag uitgedraaid op gewelddadige confrontaties tussen betogers en ordediensten.

De coronapandemie weegt steeds zwaarder op de Australische samenleving. Dat is bij het begin van het weekend nog eens gebleken. In enkele steden in het land trokken duizenden mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten over de strenge coronamaatregelen die al weken van kracht zijn.

Sinds Australië midden juni in de greep raakte van een derde coronagolf, beslisten de autoriteiten grootsteden als Sydney, Melbourne en Canberra in lockdown te plaatsen in een poging het longvirus een halt toe te roepen. De maatregel treft meer dan de helft van de 26 miljoen Australiërs en duwt de dertiende economie ter wereld langzaam maar zeker naar haar tweede recessie in twee jaar.

Recordpeil

Maar de inperking van de bewegingsvrijheid sijpelt voorlopig niet door in de coronacijfers. Het aantal dagelijkse besmettingen bereikte dit weekend een recordpeil.

Wie de avondklok aan zijn laars lapt, krijgt een fikse boete en wacht twee weken verplichte quarantaine. Australische autoriteiten

Die evolutie vormde voor de autoriteiten het signaal om de maatschappij de duimschroeven nog wat aan te draaien. Vanaf maandag mogen twee van de vijf miljoen inwoners van Sydney, in navolging van hun landgenoten in Melbourne, tussen 21 uur en 5 uur 's ochtends hun woning niet meer verlaten.

'Wie de avondklok aan zijn laars lapt, krijgt een fikse boete en wacht twee weken verplichte quarantaine', maakten de autoriteiten bekend. Enkel voor werknemers in essentiële sectoren geldt een uitzondering. De beleidsmakers voeren ook een mondmaskerplicht voor de hele openbare ruimte in.

Gemoederen verhit

Voor duizenden Australiërs bleken die nieuwe maatregelen de spreekwoordelijke druppel. Hoewel op heel wat plekken een samenscholingsverbod geldt, trokken boze burgers in de zwaarst getroffen steden Melbourne en Sydney de straat op om de inperking van hun bewegingsvrijheid aan te klagen. Ook in Brisbane, waar tot nader order geen lockdown van kracht is, waren protesten.

De gemoederen raakten al snel verhit. Toen manifestanten de politie begonnen te bekogelen met voorwerpen en vuurpijlen afstaken, reageerde die door pepperspray en rubberen kogels in te zetten tegen de betogers. Honderden mensen zijn opgepakt.

De plaatselijke autoriteiten konden maar weinig begrip opbrengen voor de acties van de betogers. 'De situatie in New South Wales (waartoe Sydney behoort, red.) is zeer ernstig. Dit is niet het ogenblik om egoïstisch te zijn. Iedereen moet nu denken aan de gemeenschap en aan zijn familie', zei minister van Gezondheidszorg Brad Hazzard.

Vaccinatiegraad

De protesten zijn opmerkelijk. Sinds het begin van de pandemie slaagde Australië er altijd vrij goed in de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden omdat de bevolking de gezondheidsregels redelijk strikt opvolgde. Maar na ruim anderhalf jaar lijkt de veer bij sommigen te breken.

Dat Australië, alle coronamaatregelen ten spijt, de besmettingscurves en ziekenhuisopnames niet naar beneden krijgt, heeft te maken met de relatief lage vaccinatiegraad. Het land moest langer dan de Verenigde Staten en Europa wachten op de levering van vaccins.

Net geen derde van de 16-plussers in Australië is volledig gevaccineerd.

Uit data van het Australische ministerie van Volksgezondheid bleek zaterdag dat net geen derde van de 16-plussers volledig gevaccineerd is. Ruim 51 procent van hen is op zijn minst een keer geprikt.