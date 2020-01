Branden dwingen Australië tot grootste evacuatieoperatie

Vanwege de felle bosbranden hebben de autoriteiten van deelstaat New South Wales evacuaties gelast uit een gebied dat zich uitstrekt over 240 kilometer, van de kustplaats Batemans Bay tot aan de grens met deelstaat Victoria.

Leger

Het leger heeft twee schepen en vijf helikopters ingezet om te helpen bij evacuaties en mensen van drinkwater en brandstof te voorzien. Veel tankstations in het getroffen gebied zijn niet meer in bedrijf, wat het moeilijker maakt voor inwoners en toeristen om er weg te komen.

Toch is dat noodzakelijk, benadrukte de transportminister van de deelstaat. 'Iedereen moet weg. We krijgen zaterdag een ergere dag dan we tot nog toe hebben meegemaakt', zei hij.

Mallacoota

Een marineschip vaart naar de plaats Mallacoota, waar ongeveer 4.000 mensen vanaf de kust machteloos hebben toegekeken hoe het stadje grotendeels in de as werd gelegd.

De bosbranden, die dit jaar uitzonderlijk groot en verwoestend zijn, hebben tot nog toe zeker veertien mensenlevens geëist. Een gebied ter grootte van België is afgebrand. Alleen al in New South Wales zijn bijna 1.300 huizen afgebrand, waarvan 381 in de afgelopen week, meldde de brandweer.