De onwinbare strijd tegen online bagger

Terroristen als de moordenaar in Christchurch, Nieuw-Zeeland, zetten volop sociale media in om hun wandaden online extra weerklank te geven. Voor de techreuzen is het dweilen met de kraan open in de strijd tegen dat soort bagger.

Toen Brentan Tarrant vrijdag aan zijn moordende raid begon, waren het zijn Facebook-vrienden die als eersten op de hoogte waren. Zeventien minuten lang streamde Tarrant ongefilterde horror de wereld in. Beelden van hoe hij mannen, vrouwen en kinderen executeerde, open en bloot op het grootste sociale netwerk ter wereld.

Sindsdien heeft Facebook maar liefst 1,5 miljoen keer diezelfde video verwijderd van zijn platform, liet het bedrijf weten in een mededeling. 1,2 miljoen keer werd die preventief onderschept, tijdens het uploaden. 300.000 keer glipte hij door de mazen van het net van het controlesysteem van het bedrijf.

Ook op platformen als YouTube, Twitter en Reddit is het al een heel weekend dweilen met de kraan open. De internetreuzen voeren een onwinbare strijd. Voor elke terreurvideo, haatboodschap of bedreiging die ze verwijderen, komt er elders een andere bij.

Hoewel de bedrijven flink doorinvesteren in manieren om dit soort bagger te bannen, met onder andere AI-systemen en meer personeel, toont de raid in Christchurch opnieuw aan hoe aartsmoeilijk die opdracht is. Video's blijven opduiken, net als de ranzige comentaren van gebruikers allerhande.

Businessmodel

Kern van het probleem is dat de genoemde internetbedrijven net hun brood verdienen door laagdrempelig gebruikers al hun gedachten, foto's en video's te laten uploaden. Elke stap die zoiets zou bemoeilijken, is nefast voor de gebruikservaring. En zolang elke poging om de strijd aan te gaan met online haat er een met de handrem op is, blijven ze gedoemd om halfslachtig te blijven.

Vraag is of de betrokken bedrijven het zich nog lang kunnen blijven veroorloven om als platform voor haat te blijven fungeren. In de nasleep van de terreur in Christchurch, wees Nieuw-Zeelands premier Jacinda Ardern sociale media nog eens op hun verantwoordelijkheden. En ook haar Australische collega Scott Morrison liet weten de 'garanties te vragen van internetbedrijven dat ze niet langer als platform voor terroristen kunnen dienen in de toekomst'.

Krochten

Zelfs als Facebook, Google en Twitter er als bij wonder toch in zouden slagen haat te bannen van hun platformen, zou bagger hardnekkig blijven tieren in de meer donkere uithoeken van het web. Op websites als 4Chan en Gab, die onder het mom van absolute vrije meningsuiting bijzonder veel toelaten van hun gebruikers, is het zelfs op dit moment niet moeilijk de ranzigheid van Tarrant terug te vinden.

Ook op platform 8Chan, waar Tarrant zelf op actief was, is het struikelen over de laudatio's waarin de moordenaar een held wordt genoemd. Gebruikers maken edits, gifs en memes van stukken van de moordvideo en geven elkaar complimenten om geslaagde 'grapjes' ten koste van de slachtoffers. De verantwordelijkheid ligt volgens 8Chan zelf bij de individuele gebruiker. Klaar.