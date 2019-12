Doden en vermisten door Australische bosbranden

In Mallacoota, in de Australische staat Victoria, kleurt de hemel helemaal rood door de aanhoudende branden. In de buurt zitten duizenden mensen vast op stranden.

Op stranden in het zuidoosten van het land zitten ook duizenden mensen vast door het natuurgeweld.

In de Australische staat New South Wales zijn dinsdag zeker twee mensen omgekomen door de hevige bosbranden die daar woeden. Volgens de brandweer gaat het om een vader en zoon die hun huis in Cobargo, ongeveer 380 kilometer ten zuiden van de metropool Sydney, probeerden te beschermen tegen de vlammen. Er wordt nog zeker een persoon vermist in de staat.

Het aantal dodelijke slachtoffers van de al vier maanden woedende bosbranden is gestegen tot zeker twaalf. Onder de slachtoffers bevinden zich drie vrijwillige brandweerlieden.

Noodwaarschuwingen

In buurstaat Victoria, in het zuidoosten van het land, worden ook nog mensen vermist. 'We vrezen voor de levens van vier mensen uit East Gippsland', zei premier Daniel Andrews van Victoria tegen omroep ABC. 'Ze bevinden zich in een gevaarlijk gebied en we weten niet waar ze zijn.'

In beide staten zijn voor meerdere gebieden noodwaarschuwingen uitgegeven. De afgelopen dagen hadden de plaatselijke autoriteiten opgeroepen tot massale evacuaties.

Maar niet iedereen gaf gehoor aan die oproep. Duizenden mensen worden in Mallacoota in Victoria in het nauw gedreven door het vuur. De wind staat richting de stad waardoor zeker 5.000 mensen naar de kust zijn gegaan om in het water te kunnen springen als de rook en het vuur te dichtbij komen.

Legerhelikopters en bootjes van de kustwacht staan klaar om mensen te bevoorraden en indien nodig te evacueren uit het gebied.

Door de aanhoudende bosbranden zijn al duizenden mensen in de staten Victoria, New South Wales en South Australia geëvacueerd naar veiliger gebieden. Bijna duizend huizen zijn verwoest. Grote gebieden zitten zonder stroom door het vuur.