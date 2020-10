Jacindamania met drie jaar verlengd

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft haar tweede termijn beet. Nu moet ze bewijzen dat ze meer is dan een coronakampioen.

Aan populariteit geen gebrek, maar als premier Jacinda Ardern de Nieuw-Zeelanders gelukkig wil houden, moet ze in haar tweede legislatuur volop aan de bak. De sleutels heeft ze in handen: na haar klinkende verkiezingsoverwinning van zaterdag - haar Labourpartij haalde de beste score in 70 jaar - heeft ze een absolute meerderheid van 64 op 120 parlementszetels. 'Dit was geen normale verkiezing en dit is geen normale tijd. Er is veel onzekerheid en angst en we wilden daar een tegengif voor zijn', glunderde de 40-jarige beroepspolitica tijdens haar overwinningsspeech.

In 2017 werd Ardern min of meer per ongeluk de jongste vrouwelijke premier ooit, nadat haar voorganger een paar weken voor de verkiezingen onverwacht was opgestapt en de winnaar van de verkiezingen, de National Party, er niet in geslaagd was een coalitie te vormen. Ze sloot een verrassende deal met de populistische partij New Zealand First en met de groenen. En ze maakte wereldwijde faam als een rolmodel voor vrouwen, door als tweede vrouwelijke staatshoofd ter wereld een kind te krijgen en als eerste zwangerschapsverlof te nemen. Haar directe, empathische stijl deed haar uitgroeien tot een soort anti-Trump, een tegenpool voor het hysterisch populisme dat elders in de wereld makkelijk ingang vond.

Ondanks haar bewonderaars wereldwijd stond Ardern in eigen land bekend als iemand van veel beloftes, maar weinig verwezenlijkingen.

Heilige Jacinda

Ondanks haar bewonderaars wereldwijd - de Britse krant Financial Times doopte haar 'Heilige Jacinda' - stond Ardern in eigen land bekend als iemand van veel beloftes, maar weinig verwezenlijkingen. Van haar plannen om de kinderarmoede aan te pakken, een vermogenswinstbelasting in te voeren of 100.000 goedkope woningen voor starters te bouwen kwam amper iets terecht. Dat leidde tot een miniguerrillabeweging, die uit protest tegen de schone schijn alle boeken en magazines met een cover van Ardern omdraaide. De hashtag #turnardern kreeg al snel een tegenhanger die de boeken weer terugdraaide: #returnardern.

Begin dit jaar voorspelden de peilingen weinig goeds: Labour liep een paar procentpunten achter op de oppositiepartij National Party. Maar toen kwam de coronapandemie en maakte Ardern een comeback. De premier deed wat ze bij twee eerdere crisismomenten in haar legislatuur - de terreuraanslag in Christchurch in maart 2019 en de vulkaanuitbarsting op White Island in december 2019 - al succesvol had gedaan: empathie met daadkracht combineren.

Alles komt goed

Onder het motto 'Doe het hard en doe het vroeg' gooide ze het land op slot toen er amper 102 officiële besmettingen waren. De grenzen gingen toe en er kwam een van de strengste lockdowns ter wereld. Tegelijk sprak ze haar landgenoten troostend toe via Facebook, in een oude trui of naast een pampervuilbak. 'Wees sterk, wees aardig. Alles komt goed.'

Die aanpak - waarin ze haar team van 5 miljoen steeds aanmoedigde om vol te houden - leverde op. Na meer dan een half jaar coronapandemie staat de teller in Nieuw-Zeeland op 1.886 besmettingen en 25 doden. In juni verklaarde Ardern Nieuw-Zeeland voor het eerst coronavrij. Na een heropflakkering in augustus en een nieuwe lockdown kon ze dat begin oktober voor een tweede keer doen.

De belangrijkste oppositiepartij, de National Party, worstelde intussen met zichzelf. Sinds mei veranderde de partij drie keer van leider. Bovendien slaagde ze er niet in een alternatief te formuleren voor Arderns aanpak.

De kans lijkt klein dat ze voor een radicale ommezwaai kiest wegens het belang van de centrumrechtse stemmen voor haar overwinning.

Historische recessie

De vraag is wat Ardern kan en wil verwezenlijken. De absolute meerderheid is binnen, haar conservatieve coalitiepartner is gedumpt, alles is mogelijk. Toch lijkt de kans klein dat ze voor een radicale ommezwaai kiest wegens het belang van de centrumrechtse stemmen voor haar overwinning. Als ze een derde of vierde termijn wil binnenhalen, houdt ze die beter te vriend.