Januari recordmaand voor Australische bosbranden

Nooit eerder zijn zoveel brandhaarden geregistreerd in Australië als afgelopen januari. Dat blijkt uit een analyse van NASA-satellietbeelden door De Tijd.

2019 sloot af met de dramatische beelden van een niet te blussen inferno in Australië. Het vuurseizoen 2019-2020 blijkt het zwaarste dat ooit is opgetekend in het land. In januari 2003 registreerden infraroodsensoren op NASA-satellieten 19.999 brandhaarden, afgelopen januari 20.978.

Het vuurseizoen 19-20 in Australië mag dan het hevigste ooit zijn, vorig jaar was wereldwijd over de hele lijn geen recordjaar. Wel schuift het vuur op naar plaatsen waar het vroeger niets te zoeken had. De Tijd analyseerde de NASA-data en licht het jaar door in vijf brandhaarden: Australië, het Poolgebied, het Amazonewoud, Afrika en Californië.

De zuidoostelijke regio New South Wales is het hardst getroffen. Vorige week nog stond het vuur aan de poorten van de hoofdstad Canberra. De aanhoudende droogte en hitte - 2019 was het warmste jaar ooit gemeten - legden miljoenen hectare bos en grasland in de as.

Volgens de lokale autoriteiten hebben hevige regenbuien deze week een derde van de vuren die nog woedden in New South Wales geblust. Verwacht wordt dat de regen volgende week aanhoudt en een einde maakt aan de uitzonderlijke situatie in het zuidoosten van Australië.