Liberale premier wint onverwacht Australische verkiezingen

Nog niet alle stemmen zijn geteld en dus is nog niet helemaal duidelijk of de huidige coalitie van de Liberal Party en de National Party kan verder regeren. De volledig euitslag zal mogelijk pas na het weekend bekend zijn.

Labor had in zijn verkiezingsprogramma zwaar ingezet op de klimaatproblemen waarmee Australië worstelt: aanhoudende droogte in grote delen van het land, steeds hogere temperaturen en in andere streken stormen en overstromingen. Labor had daarom een omslag naar groene energie beloofd.