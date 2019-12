Massale evacuaties in Australië door branden

In Australië wakkerden de bosbranden de afgelopen dagen weer op. In en om Melbourne kregen zowat 100.000 mensen de raad andere oorden op te zoeken.

Het aanhoudende natuurgeweld zet de hoofdstad Canberra ertoe aan het nieuwjaarsvuurwerk af te gelasten. Miljoenenstad Sydney volgt dat voorbeeld 'om economische redenen' niet.

Al vier maanden is Australië in de ban van vuur. Sinds het seizoen van de bosbranden eind augustus begonnen is, ging al bijna vier miljoen hectaren - een oppervlakte groter dan België - in vlammen op.

Vooral de regio's New South Wales en South Australia kregen het de voorbije weken zwaar te verduren. Sinds enkele dagen verkeren ook Melbourne en omstreken, in de zuidoostelijke staat Victoria, in hoogste staat van paraatheid.

Evacuaties

Omdat de temperaturen vlot de grens van 40 graden slopen en een stevige wind woedt in het gebied, gingen de autoriteiten in de tweede stad van Australië over tot massale evacuaties.

130 miljoen Australische dollar Het vuurwerkspektakel in Sydney levert de lokale economie jaarlijks zo'n 130 miljoen Australische dollar (zo'n 81,3 miljoen euro) op.

Meer dan 100.000 mensen, onder wie heel wat toeristen, kregen de raad andere oorden op te zoeken. 'We hebben te maken met een zeer ernstige, levensbedreigende situatie', waarschuwde Kevin Parkyn van het Bureau of Meteorology in Melbourne.

Veel beterschap lijkt voorlopig niet op komst. Integendeel. De Australische autoriteiten vrezen dat de meteorologische omstandigheden de volgende dagen nog verslechteren, met nog hogere temperaturen en een fikse wind.

Vuurwerkverbod

Het natuurgeweld kostte de voorbije maanden al aan zeker tien mensen het leven. Maandag nog verloor een brandweerman de strijd tegen de vuurzee. Honderden huizen gingen ook in vlammen op.

De branden zetten het bestuur van de hoofdstad Canberra ertoe aan een vuurwerkverbod uit te vaardigen. Ook op nieuwjaarsdag zullen de inwoners zich dus niet kunnen vergapen aan een klank- en lichtspel.

Miljoenenstad Sydney volgt dat voorbeeld niet. 'Het nieuwjaarsvuurwerk afgelasten zou weinig praktisch nut hebben voor de regio's die getroffen zijn door branden. En het zou een flinke streep door de rekening zijn voor de bedrijfswereld', stelde het stadsbestuur.

Schermvullende weergave De voorbije maanden ging al bijna vier miljoen hectare in vlammen op in Australië. ©AFP

Het evenement levert de lokale economie jaarlijks zo'n 130 miljoen Australische dollar (zo'n 81,3 miljoen euro) op. Tienduizenden Australiërs en buitenlanders zakken traditioneel naar Sydney af om het vuurwerkspektakel op 1 januari bij te wonen. 'Zij boekten al hun vlucht en maakten reservaties in hotels en restaurants. We willen hun plannen niet in de war sturen', verduidelijkten de lokale autoriteiten.

De beslissing van het bestuur van Sydney kan op weinig begrip rekenen van honderdduizenden Australiërs. Meer dan 275.000 mensen tekenden al een petitie tegen het vuurwerkspektakel. De initiatiefnemers herinneren eraan dat de grootstad vorig jaar miljoenen dollars spendeerde aan het event. 'Geef dat geld aan de getroffen boeren, de brandweerlui en projecten die de droogte in het land proberen aan te pakken', luidt het.

Klimaatverandering

Het is niet de eerste keer sinds het begin van het seizoen van de bosbranden dat het thema tot heftige discussies leidt in Australië. Het droogste bewoonde continent ter wereld krijgt weliswaar elk jaar af te rekenen met het fenomeen maar dit jaar zijn de branden bijzonder fel.

'Dat is een gevolg van een combinatie van factoren: erg weinig regenval, recordtemperaturen en stevige wind', stellen onderzoekers. Velen leggen een link met de klimaatverandering om die mix te verklaren.

De voorbije weken trokken heel wat Australiërs meermaals de straat op om de regering aan te sporen een gedegen klimaatbeleid uit te stippelen. Premier Scott Morrison kreeg verschillende keren de wind van voren.