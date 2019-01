Moordende hitte zet Australiërs zonder stroom en tennis

In de staat Victoria, waar vier miljoen mensen wonen, kunnen zowat 60.000 gezinnen periodiek zonder stroom gezet worden om het net te sparen. De stad Adelaide werd donderdag getroffen door verschillende blackouts, nadat de temperatuur er tot meer dan 46 graden was opgelopen.

Grote industriële gebruikers wordt gevraagd om hun stroomconsumptie te milderen. Onder meer een grote aluminiumsmelter van Alcoa in de stad Portland moest zijn productie terugschroeven.

De brandweer maakt zich ook zorgen over het risico op bosbranden in het noorden van de staat. Ook op het eiland Tasmanië staan al verschillende bossen in brand.