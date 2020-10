Nieuw-Zeeland roeit coronavirus voor tweede keer uit

Met een snoeiharde reactie heeft Nieuw-Zeeland het coronavirus platgeslagen. Nu wacht de volgende uitdaging: de diepste recessie in de geschiedenis van het land.

In Nieuw-Zeeland kunnen de kiwi's sinds woensdag weer ongedwongen knuffelen, op café of naar het rugbystadion gaan. Terwijl de rest van de wereld worstelt met nieuwe golven in de pandemie en het aantal doden tot meer dan 1 miljoen opgelopen is, heeft het land het virus weer onder de knoet. Woensdag waren er amper drie nieuwe besmettingen, allemaal reizigers die in quarantaine zaten.

In juni leek het er al een eerste keer op dat Nieuw-Zeeland het virus overwonnen had, maar in augustus was er opeens een mysterieuze uitbraak in Auckland, de grootste stad van het land. Hoewel er al drie maanden geen binnenlandse besmettingen meer waren geteld, doken er toen opeens vier nieuwe op die al snel woekerden. Ook nu nog is onduidelijk waar ze vandaan kwamen. Premier Jacinda Ardern aarzelde niet. Een dag later gooide ze de hele stad op slot en verstrengde ze de maatregelen in de rest van het land.

Strijdmoe

Die 'go hard, go early' strategie - het virus direct platslaan met gesloten grenzen en zware lockdowns - wordt als een van de succesvolste ter wereld beschouwd. Als dunbevolkt eiland is Nieuw-Zeeland weliswaar een unieke case, maar toch zijn de cijfers opvallend. Het land telde tot nu toe amper 1.864 officiële besmettingen en 25 doden. In België, dat ongeveer dubbel zoveel inwoners heeft, staat de teller intussen op 137.868 officiële besmettingen en 10.108 doden.

'Ons team van 5 miljoen - een beetje strijdmoe - heeft gedaan wat nationale teams zo vaak doen. Wie hielden ons hoofd omlaag en deden voort', zei premier Jacinda Ardern deze week, nadat ze als allerlaatste de beperkingen in Auckland opgeheven had. 'Je moet maar naar de rest van de wereld kijken om te zien wat het alternatief voor onze aanpak is.' Volgens Ardern is er 95 procent kans dat de lokale verspreiding van het virus volledig gestopt is.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. In september meldde het Nieuw-Zeelandse bureau voor statistiek dat de economie met 12 procent gekrompen was, een record. Door de strenge lockdowns worstelt het land met de grootste recessie in zijn geschiedenis.