Nieuw-Zeelands bloedbad illustreert opmars extreemrechtse terreur

Bij een aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland zijn gisteren zeker 49 doden gevallen. Inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor de opmars van extreemrechts terrorisme.

Nieuw-Zeeland verkeert in totale shock nadat een rechtsextremist gisterochtend een bloedbad heeft aangericht in de zuidelijke stad Christchurch. Brenton Tarrant, een 28-jarige Australiër, drong er tijdens het vrijdaggebed een moskee binnen, waar hij minutenlang schoot op iedereen die in zijn blikveld kwam. Extra gruwelijk was dat hij alles filmde en de beelden livestreamde via Facebook. Ook een tweede moskee in Christchurch werd aangevallen, al is het nog niet duidelijk of die aanval eveneens door Tarrant is uitgevoerd. Samen met hem zijn nog twee personen gearresteerd, van wie de rol nog onbekend is.

De dubbele aanslag kostte het leven aan zeker 49 gebedsgangers, terwijl nog eens tientallen zwaargewonden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het geweld trof een land waar moorden uitzonderlijk zijn. Vorig jaar kwamen in Nieuw-Zeeland, dat 5 miljoen inwoners telt, 35 mensen op gewelddadige manier om het leven. In minder dan tien gevallen gebeurde dat met vuurwapens, hoewel die nochtans rijkelijk in omloop zijn in het land.

‘Dit is een van de donkerste dagen in onze geschiedenis’, reageerde premier Jacinda Ardern. Ze onderstreepte dat Nieuw-Zeeland, dat in internationale lijstjes vaak bovenaan staat als een van de beste landen om te leven, ‘diversiteit, vriendelijkheid en mededogen’ in het vaandel draagt.

Kort voor zijn terreurdaad publiceerde Tarrant een 74 pagina’s tellend pamflet op 8chan, een onlineforum waar wel vaker haatboodschappen gedeeld worden. Daarin omschrijft hij zichzelf als een ‘etnonationalist en fascist’, noemt hij migranten ‘indringers’ en waarschuwt hij voor ‘blanke genocide’, een term waarmee racisten wel vaker de toename van minderheidsgroepen omschrijven. Ter nuance: in Nieuw-Zeeland is 1,2 procent van de bevolking moslim.

Tarrant stond niet bekend bij de Nieuw-Zeelandse en Australische veiligheids- en politiediensten. Toch waarschuwen westerse inlichtingendiensten er al langer voor dat, in de nasleep van de aanslagen door Al Qaeda en Islamitische Staat, ook extreemrechtse haat- en terreuradepten met een opmars bezig zijn. Doorgaans gaat het om ‘eenzame wolven’, maar steeds vaker groeperen die zich, of delen ze op zijn minst hun gedachtegoed via sociale media. Dat illustreerde Tarrant duidelijk.

In 2017 reed een Brit in op gebedsgangers voor een Londense moskee, waarbij een dode viel. Volgens de toenmalige chef van de Britse contraterreureenheid werden datzelfde jaar nog vier extreemrechtse aanslagen verijdeld. In Frankrijk werden de voorbije twee jaar ook vier groepen van blanke supremacisten opgedoekt omdat ze van plan waren geweld te plegen.

Nog in 2017 schoot Alexandre Bissonnette, een jonge Canadees, zes moslims neer in een moskee in Quebec. In zijn pamflet verwijst Tarrant naar die aanslag, net als naar Anders Breivik. De extreemrechtse Noor vermoordde in 2011 75 mensen toen hij een overheidsgebouw en een socialistisch jongerenkamp aanviel.