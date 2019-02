Nummer drie van Vaticaan is schuldig aan pedofilie

De Australische kardinaal George Pell is de hoogste verantwoordelijke van de rooms-katholieke kerk die in een pedofiliezaak veroordeeld is.

De Australische kardinaal George Pell, de nummer drie van het Vaticaan en al twintig jaar de grote man van de katholieke kerk in Australiƫ, is schuldig bevonden aan kindermisbruik. Dat maakte een rechtbank in Melbourne dinsdag bekend. Pell is de hoogste verantwoordelijke van de rooms-katholieke kerk die in een pedofiliezaak veroordeeld is.

De 77-jarige kardinaal is schuldig bevonden aan seksuele agressie en vier andere zedenmisdrijven tegen twee koorjongens, die op het moment van de feiten niet ouder dan 13 jaar waren. De feiten dateren uit de jaren 90 en werden gepleegd in de sacristie van de Saint Patrick's Cathedral in Melbourne, waar Pell aartsbisschop was.

Het duurde nog tot 2016 voor de zaak aan het licht kwam. Intussen was Pell opgeklommen tot de hoogste positie in de Australische kerk, waar hij zich liet opmerken met omstreden uitspraken. Zo noemde hij abortus veel erger dan priesters die kinderen misbruikten.

Publicatieverbod

De veroordeling dateert al uit december, maar de rechtbank van Melbourne legde toen een publicatieverbod op, waardoor de media niet over de zaak mochten berichten. Het doel was om de jury te beschermen tijdens een tweede proces waarin Pell voor andere vermoedelijke feiten berecht moest worden. Maar het parket besliste af te zien van die tweede reeks vervolgingen. Daardoor verviel de verplichte black-out.

Nummer drie

De strafmaat voor Pell ligt nog niet vast. Een nieuwe rechtbankzitting vindt woensdag plaats en zijn advocaten gaven aan in beroep te gaan. Pell heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Na de uitspraak dinsdag zei zijn advocaat dat hij zijn onschuld blijft volhouden.

Pell, die om zich te verdedigen tijdelijk zijn functies in het Vaticaan neerlegde, blijft op papier aan het hoofd van het Secretariaat voor de Economie van de Romeinse Curie staan. In die hoedanigheid is hij de nummer drie van het Vaticaan. Hij was ook lang een van de belangrijkste adviseurs van paus Franciscus.