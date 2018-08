Politiek kerkhof Australië eist nieuw slachtoffer

Voor de zevende keer in een decennium tijd krijgt Australië een nieuwe premier. Alle economische wereldrecords ten spijt viel ook Malcolm Turnbull op het zwaard van zijn eigen partij.

‘De Australiërs zullen verstomd en geschokt zijn door het gedrag van de voorbije week.’ Met vitriool in de stem stapte Malcolm Turnbull gisteren op als premier, nadat hij ten prooi was gevallen aan ‘wraakzucht, persoonlijke ambities en gevechten’ in zijn eigen centrumrechtse Liberal Party. De gewezen investeringsbankier van Goldman Sachs wordt opgevolgd door Scott Morrison, zijn minister van Financiën.

Eerder vorige week overleefde Turnbull nog nipt een partijcoup, toen zijn minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton hem had uitgedaagd tot een leiderschapsduel. Dat de sociaaldemocraten van Labor een jaar voor de verkiezingen steevast beter scoren in de peilingen, voedde de interne vraagtekens over Turnbull. Dutton behoort bovendien tot de zeer conservatieve vleugel van de Liberal Party, die de premier verweet een te gematigd beleid te voeren.

Als zoenoffer slikte Turnbull, die vorig jaar het homohuwelijk toeliet, zijn progressieve klimaatplannen in. Maar toen tien ministers ontslag namen en een meerderheid van zijn parlementsfractie het vertrouwen in hem opzegde, werd een exit onvermijdelijk. Dat uiteindelijk niet Dutton, maar Turnbulls vertrouweling Morrison het tweede leiderschapsduel won, maakt de ruk naar rechts er niet minder op.

Asielbeleid

De diepgelovige Morrison geldt als de architect van het snoeiharde Australische asielbeleid dat onder meer N-VA-staatssecretaris Theo Francken in Europa wil kopiëren. Hij voerde ‘pushbacks’ in van bootjes met illegalen naar hun thuisland, of liet migranten opnemen in detentiecentra op desolate eilandjes in de Stille Oceaan. En wie zich illegaal ‘down under’ wil vestigen, verliest levenslang de kans om er ooit geregulariseerd te worden.

carrousel van premiers 2007 | Rudd vervangt Howard Na elf jaar aan de macht verliest premier John Howard met zijn centrumrechtse Liberal Party de verkiezingen. Kevin Rudd, de leider van het sociaaldemocratische Labor, volgt hem op. 2010 | Gillard vervangt Rudd Hoewel hij Australië door de kredietcrisis loodst, wordt Rudd door zijn partijgenoten aan de kant geschoven. Julia Gillard wordt de eerste vrouwelijke premier van Australië. 2013 | Rudd vervangt Gillard Rudd neemt weerwraak en grijpt na een coup tegen Gillard opnieuw de macht. 2013 | Abbott vervangt Rudd Enkele maanden later straft de kiezer het verdeelde Labor genadeloos af. De liberalen komen weer aan de macht, met Tony Abbott als premier. 2015 | Turnbull vervangt Abbott Ook de Liberal Party valt ten prooi aan vetes: de gematigde Malcolm Turnbull pleegt een coup tegen de erg behoudsgezinde Abbott. 2018 | Morrison vervangt Turnbull De rechtervleugel neemt wraak en brengt Turnbull ten val. Consensusfiguur Scott Morrison volgt hem op.

Turnbulls ongenadige defenestratie illustreert eens te meer hoe Australië is verworden tot het politieke kerkhof van de democratische wereld. Kenden de Australiërs tussen 1975 en 2007 amper vier premiers, dan zijn ze met Morrison ondertussen al aan hun zevende leider in een decennium toe (zie inzet). Na 2007 deed geen enkele premier nog zijn termijn uit. En voor de vierde keer in acht jaar tijd gebeurde de overdracht via een interne coup. Turnbull heeft trouwens niemand lessen in ethiek te geven: hij stak zijn partijgenoot Tony Abbott in 2015 zelf een mes in de rug.

Het tribale karakter van de Australische politiek vloeit deels voort uit de razendsnelle electorale cyclus: elke drie jaar vinden er opnieuw verkiezingen plaats. Zeker in deze overgemediatiseerde tijden leidt dat tot een constante stroom van peilingen, waarbij een hitsige pers - Australië is nog steeds het thuisland van Rupert Murdochs mediaconglomeraat - elk vuurtje oppookt tot een ‘bushfire’. ‘Politici zijn er voortdurend bezig met hun electorale overleving, en minder met het nationaal belang’, schreef een gewezen Australische topdiplomaat gisteren.

Mijnbouwland

Veel redenen tot klagen hebben de Australiërs nochtans niet. ’s Werelds 13de economie, drie keer zo groot als de Belgische, weet al sinds juni 1991 niet meer wat een recessie is, een naoorlogs wereldrecord. Zelfs in volle mondiale kredietcrisis liet Australië een groei van bijna 2 procent optekenen. Dit jaar stevent het af op zo’n 3 procent.

Mijnbouwland Australië profiteert optimaal van zijn schier onuitputtelijke bodemrijkdommen. En van de nabijheid van het naar grondstoffen hunkerende China. Maar zelfs nu de Chinese boom afkoelt, blijft de Australische productie en export van steenkool, ijzererts, vloeibaar gas en goud voor inkomsten en welvaart zorgen. Het stelde de regering de jongste jaren ook in staat aanzienlijke belastingverlagingen door te voeren, en fors te investeren in infrastructuurwerken. Australiërs beroemen er zich dan ook op in ‘the lucky country’ te wonen, het fortuinlijke land. Alleen voor politici lijkt dat niet te gelden.