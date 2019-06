Presidentskandidaat Joe Biden krijgt forse kritiek tijdens tv-debat

Democratisch ex-vicepresident Joe Biden, de favoriet om volgend jaar Donald Trump uit te dagen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, wordt steeds meer onder vuur genomen door zijn partijgenoten.

Liefst 20 Democratische presidentskandidaten hebben de voorbije dagen, verspreid over twee groepen van tien, hun eerste televisiedebat gehouden. Joe Biden, die vicepresident was onder Barack Obama en geldt als een vroege favoriet voor de partijnominatie, maakte daarbij donderdagnacht een bar slechte beurt.

Biden werd snoeihard aangevallen door zijn medekandidate Kamala Harris, een senator uit Californië: 'Ik geloof niet dat u een racist ben', zei Harris, die Indiaas-Jamaicaanse roots heeft. 'Maar het is erg kwetsend u te horen praten over twee Amerikaanse senatoren die hun reputatie en carrière bouwden op de segregatie van dit land.'

James Eastland

Harris verwees daarbij naar een ongelukkige poging van Biden dit weekend om politieke 'beschaafdheid' en compromisbereidheid te doen herleven in tijden van Donald Trump. Hij herinnerde aan zijn samenwerking in de jaren 70 met James Eastland en Herman Talmadge, twee Democraten uit de zuidelijke staten Mississippi en Georgia die zich fel verzetten tegen de afschaffing van de rassenscheiding. 'Ik was het grondig oneens met hen', zei Biden. 'Maar we kregen ook dingen gedaan.'

Harris uitte ook felle kritiek op de massale deportatie van illegale migranten die Obama en Biden destijds bevolen.

Verdeeld

Hoewel ze verenigd zijn in hun afkeer voor Republikeins president Trump, zijn de Democraten nog altijd diep verdeeld over welke richting hun eigen partij uit moet. Na het debacle van Hillary Clinton in 2016 wil de progressieve vleugel steeds meer weg van establishmentfiguren als Biden.

De onverholen socialist Bernie Sanders pleitte donderdagnacht andermaal voor universele gezondheidszorg, gratis onderwijs en zware belastingen voor rijken en bedrijven. Een andere kandidaat, de senator Michael Bennet, verweet Biden een belastingdeal uit 2013 met de Republikeinen, die rijken net bevoordeelde.

Abortus

In #metoo-tijden eisen ook vrouwelijke kandidaten, zoals Harris, een steeds prominentere rol. De senator Kirsten Gillibrand verweet Biden zijn conservatieve standpunten over abortus. Dat hij af toe iets te handtastelijk is, is ook al langer een publiek geheim.

Tot sloot rezen er opnieuw vragen bij Bidens leeftijd. Hij is al 76 en sinds de vroege jaren 70 een prominente figuur in politiek Washington. 'Het is tijd om de fakkel door te geven aan een nieuwe generatie', vond de 38-jarige afgevaardigde Eric Swallwell.