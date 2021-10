Regering Papoea-Nieuw-Guinea heeft spijt van aankoop Maserati's

Drie jaar nadat de regering van Papoea-Nieuw-Guinea 43 luxewagens heeft gekocht, geeft de regering toe: het was een grote vergissing.

'Als we vooruitziend waren geweest, hadden we deze Maserati's nooit gekocht', zegt minister van Financiën John Pundari. Niet alleen kan hij de auto's aan de straatstenen niet kwijt, er zijn op Papoea-Nieuw-Guinea geen garages om de wagens te onderhouden.

De overheid liet in 2018 40 Maserati Quattroportes en drie Bentley Flying Spurs invliegen uit Milaan. De totale kostprijs: 7,9 Australische dollar (5 miljoen euro). De auto's waren bedoeld om wereldleiders, die naar het eiland kwamen voor de APEC-top, over het eiland te chaufferen. De aankoop leidde tot groot protest in het land. Terwijl de regering geld uitgaf aan luxewagens, heerste een groot tekort aan medicijnen en kampte het land met een uitbraak van polio.