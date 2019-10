Amerikaans parlement moet ongekuist Rusland-rapport krijgen

Robert Mueller deed onderzoek naar de vermeende contacten van de entourage van - toen nog - presidentskandidaat Donald Trump met Rusland tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Mueller kwam tot de conclusie dat er geen bewijs is dat Trump zich schuldig maakte aan samenzweringen met Russen om de verkiezingen te beïnvloeden. De speciale aanklager wilde echter evenmin verklaren dat Trump het onderzoek niét had geboycot.