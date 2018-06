België met grote steun verkozen in VN-Veiligheidsraad

Met 181 van de 190 ofwel 95 procent van de stemmen in de Algemene Vergadering heeft België het verhoopte zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kunnen bemachtigen. Als niet-permanent lid mag het twee jaar deelnemen aan de top van de internationale diplomatie.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) reageert verheugd. 'We zijn blij met de grote steun voor onze kandidatuur tijdens de stemming van vandaag. Het is een teken van vertrouwen in onze traditie van multilaterale diplomatie in het nastreven van consensus en vrede.'