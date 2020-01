Catalonië op weg naar vervroegde verkiezingen

Een vertrouwensbreuk in de Catalaanse coalitie leidt tot vervroegde verkiezingen en maakt de Catalaanse kwestie nog wat ingewikkelder.

De Catalaanse minister-president Quim Torra kondigde de vervroegde verkiezingen woensdagmiddag onverwacht aan. 'Deze regering heeft geen toekomst meer. De twee coalitiepartners van de regering kiezen elk voor een eigen weg naar onafhankelijkheid zodat het onderlinge vertrouwen verstoord is', verklaarde Torra op televisie vanuit het regeringsgebouw.

De breuk tussen de twee separatistische partijen kwam er nadat de linkse Esquerra Republicana (ERC) geweigerd had Torra te steunen bij een stemming. Torra werd maandag geschorst als parlementslid door het hooggerechtshof van Spanje. De schorsing volgde op een weigering om de gele linten, het symbool van de Catalaanse onafhankelijkheid, weg te nemen van het regeringsgebouw in Barcelona.

Niet op de hoogte

ERC wilde Torra niet volgen tijdens de stemming over de begroting in het parlement omdat de partij vreesde dat de stemming zou worden vernietigd. Daarom trok de partij van Torra, Junts per Cataunya (JxC), de stekker uit de stemming. De vertrouwensbreuk tussen beide separatistische partijen was volledig.

Bij de ERC was men zelfs niet op de hoogte van de plannen van Torra voor de televisie-uitzending.

Torra beloofde vervroegde verkiezingen op voorwaarde dat de begroting door het parlement geraakt. Vermoedelijk moeten de Catalanen dan in april naar de stembus. Catalonië heeft geen begroting meer gehad sinds 2017.

Bijkomend probleem

De vervroegde verkiezingen trekken meteen ook een streep door de plannen van de Spaanse premier Pedro Sánchez. Die zou op 6 februari een onderhoud hebben met Torra.

Het onderhoud gaat gewoon door. De Spaanse rechtse partijen uiten felle kritiek op de ontmoeting omdat 'Torra geen minister-president meer is'. Wat het gesprek tussen Sánchez en Torra kan opleveren, is ook niet meteen duidelijk.

Het was immers de ERC die pleitte voor een 'politieke' oplossing van de Catalaanse kwestie in ruil voor gedoogsteun aan Sánchez. Torra en co. waren niet gelukkig met dat compromis.

Kaarten schudden

De vervroegde verkiezingen gooien het hele onafhankelijkheidsdossier weer open. Niet alleen is er de strijd tussen de traditionele Spaanse partijen en de separatisten, het gaat ook nog eens om de strijd tussen ERC en JxC.

De eerste vraag is of de separatisten hun meerderheid kunnen houden, bijkomend is of ze dan opnieuw een coalitie met elkaar kunnen aangaan.