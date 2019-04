Erdoğan is aureool van onoverwinnelijkheid kwijt

De regerende AK-partij van president Recep Tayyip Erdoğan is niet alleen in de Turkse hoofdstad Ankara maar ook in de economische hoofdstad Istanboel de macht kwijt. Dat is een grote tegenslag en symbolisch belangrijke nederlaag voor de president, die er de afgelopen weken in de campagne alles aan deed om die twee steden te behouden.

Een kwart eeuw waren Ankara en Istanboel in handen van conservatieve islamistische partijen. Daar hebben de kiezers nu een eind aan gemaakt. En daarmee raakt Erdoğan, na 16 jaar onafgebroken aan de macht te zijn geweest, ook zijn aureool van onoverwinnelijkheid kwijt.

Dat is extra bijzonder omdat circa 90 procent van de media in handen is van ondernemers die nauwe banden hebben met Erdoğan en hem constant bewieroken. Ook zitten charismatische leiders van de oppositie, zoals de Koerdische Selahattin Demirtaş, om politieke redenen achter tralies, en heeft Erdoğan vrijwel alle macht in handen. Zo kon hij in alle opzichten de campagne domineren. Ondanks al deze obstakels wist de oppositie in de belangrijkste steden burgemeestersposten te veroveren.

Onregelmatigheden

Maar de president legt zich niet neer bij deze pijnlijke nederlagen. Na een dramatische en spannende verkiezingsnacht die eindigde in chaos en verwarring, liet zijn AKP weten dat zij in beroep gaan tegen de uitslagen in Ankara en Istanboel. Er zouden onregelmatigheden zijn geconstateerd in meer dan 12.000 stembussen.

Erdoğan probeerde de afgelopen weken een verwachte afstraffing bij de verkiezingen binnen de perken te houden. Door de lokale verkiezingen af te schilderen als een strijd voor het voortbestaan van het land.

En hoewel zijn partij vijf van de zes grootste steden verloor, gaf de president een positieve draai aan de teleurstellende resultaten. Vannacht om 1 uur hield hij, duidelijk vermoeid, vanaf het balkon van zijn hoofdkwartier in Ankara zijn ‘overwinningstoespraak’. Hij wees zijn trouwste aanhangers er op dat ‘de AK Partij deze verkiezingen heeft gewonnen’. In de meeste gemeenten kwam de AKP als grootste uit de bus. En de AKP haalde samen met bondgenoot MHP, de ultranationalistische partij van de Grijze Wolven, in heel Turkije een meerderheid van 51,7 procent.

Ex-premier Binali Yildirim riep zichzelf zondagavond al uit tot winnaar en als nieuwe burgemeester van Istanboel terwijl nog van talloze stembussen niet bekend was wat de uitslag was. De Kiesraad had zijn site gesloten en maakte geen uitslagen meer bekend. Het staatspersbureau Anadolu Ajansi stopte na de toespraak van Yildirim met het verversen van de resultaten in steden als Bursa en Istanboel. En het officieel registreren van de uitslagen werd gestaakt nadat 98,8 procent van de stembiljetten was ingevoerd in het computersysteem van de Kiesraad.

'Manipulatie'

Er was sprake van ‘manipulatie’, aldus de centrum-linkse Republikeinse Volkspartij CHP. Haar kandidaat, Ekrem İmamoğlu (49), liet weten dat uit de informatie die de CHP had bleek dat hij een beslissende voorsprong had en dus de winnaar was.

Schermvullende weergave Aanhangers van de oppositie vieren de overwinning in Ankara. ©AFP

Vanochtend toen de Kiesraad opnieuw bijeen kwam, liet de voorzitter voor het eerst weten dat de kandidaat van de oppositie in Istanboel een voorsprong had van meer dan 20.000 stemmen en dat er nog 80 stembussen moesten worden gecontroleerd.

Nog voor de officiële uitslag bekend was gemaakt, verschenen er vanochtend voor zonsopgang in veel wijken van Istanboel al billboards waarop Erdoğan en zijn kandidaat voor het burgemeesterschap, Binali Yildirim, de kiezers bedanken voor de overwinning.

In de hoofdstad Ankara won Mansur Yavas, de kandidaat van de oppositiecoalitie, de centrum-linkse Republikeinse Volkspartij (CHP) en de rechts-nationalistische Goede Partij (Iyi). Ook veel linkse Koerden, die anders op de pro-Koerdische partij HDP stemmen, gaven hun stem aan Yavas om de AKP dwars te zitten.

Veel op het spel

Dat er voor Erdoğan veel op het spel stond, bleek uit de kandidaten die hij naar voren schoof in de grootste drie steden. Voor Istanbul en Izmir twee politieke zwaargewichten: Binali Yildirim, ex-premier, voormalig minister van Transport, en gewezen parlementsvoorzitter; en Nihat Zeybekci, voormalig minister van Economische Zaken. Voor Ankara Mehmet Özhaseki, de huidige minister voor Milieu en Stedelijke Ontwikkeling die eerder burgemeester was in de stad Kayseri.

Veel kiezers bleken in de stemhokjes geen boodschap te hebben aan de identiteitspolitiek van Erdogan. Zij hadden andere zorgen aan hun hoofd.

Erdoğan probeerde de afgelopen weken een verwachte afstraffing bij de verkiezingen binnen de perken te houden. Door de lokale verkiezingen af te schilderen als een strijd voor het voortbestaan van het land. En door zijn achterban te paaien met nationalistische en populistische retoriek. Zoals over de islamfobie in het Westen, en zijn suggestie om van de Hagia Sophia opnieuw een moskee te maken, zoals sultan Mehmet de Veroveraar in 1453 deed.

Veel kiezers bleken in de stemhokjes geen boodschap te hebben aan dit soort identiteitspolitiek. Zij hadden andere zorgen aan hun hoofd: uit de hand gelopen prijzen voor boodschappen, groeiende werkloosheid, afnemende kwaliteit van het onderwijs, en het uitkleden van de rechtsstaat, blijkt uit peilingen.

Conservatieve, vrome moslims die van het platteland naar de steden kwamen, kozen Erdoğan in 1994 voor het eerst tot burgemeester in Istanboel. Een kwart eeuw vormden zij zijn loyaalste kiezers. Zij, noch hun kinderen, die beter opgeleid en minder religieus zijn, stemmen niet meer automatisch op de AKP.