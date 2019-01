Europees ultimatum aan Maduro

De Europese Unie dreigt ermee Juan Guaido te steunen als president indien het Venezolaanse regime niet snel nieuwe verkiezingen uitschrijft.

Europa zet met dit ultimatum druk op president Nicolás Maduro, die intussen aan een tweede ambtstermijn begon. In een verklaring eist Federica Mogherini, de EU-buitenlandchef, 'dringend vrije, transparante en geloofwaardige presidentsverkiezingen'. Als de aankondiging van nieuwe verkiezingen uitblijft, 'zal de Europese Unie verdere acties ondernemen'. Mogherini verwijst daarbij uitdrukkelijk naar de mogelijke erkenning van parlementsvoorzitter Juan Guaido als president.

Later vandaag vergadert de VN-Veiligheidsraad over de crisis in Venezuela. De Amerikaanse regering ging eerder deze week al volledig achter opposant Juan Guaido staan. Ook Canada en Brazilië steunen de oppositieleider.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, vroeg de leden van de Veiligheidsraad zaterdag om duidelijk te maken waar ze staan in het interne conflict in het Latijns-Amerikaanse land. Hij vraagt ook dat alle landen de financiële banden met het regime van Maduro verbreken.

Venezuela is een economische puinhoop als gevolg van het jarenlange bewind van de uiterst linkse totalitaire leider Hugo Chavez en zijn opvolger en geestesgenoot Maduro. Meer dan 3 miljoen Venezolanen zijn hun land ontvlucht, wat leidt tot destabilisering van de hele regio.

Vier hoofdsteden

Europa volgt schoorvoetend, want niet alle lidstaten zitten op een lijn. Vrijdagavond konden de EU-ambassadeurs geen eenvormig standpunt goedkeuren. Onder meer de extreemlinkse regering Tsipras in Griekenland wil het regime in Venezuela niet afvallen.

De Spaanse premier Pedro Sanchez besliste daarop zelf de heft in handen te nemen. Hij zocht steun bij de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel om een ultimatum te formuleren. Venezuela krijgt acht dagen om nieuwe verkiezingen te organiseren. Ook Londen sloot zich aan bij dit Spaanse initiatief. De vier leiders legden op hetzelfde ogenblik hun ultimatum op tafel. Ook Portugal sloot zich daar intussen bij aan.

De verklaring van Mogherini zit in de slipstream van de aankondiging van de belangrijkste hoofdsteden. Maar ze is iets minder scherp. Zo ontbreekt de formele deadline van acht dagen. Wel eist Europa 'duidelijkheid binnen enkele dagen' dat er nieuwe verkiezingen komen.

Rusland en China

De Russische ambassadeur bij de VN beschuldigt de Amerikanen ervan dat ze het regime in Venezuela omver willen werpen. Rusland en China steunen president Maduro, ook al is intussen duidelije dat de verkiezingen van twee weken geleden niet fair verliepen.

De twee grootmachten blokkeerden zaterdag een Amerikaanse ontwerpverklaring waarin de Veiligheidsraad zijn 'volledige steun' zou betuigen aan het Venezolaanse parlement onder leiding van Juan Guaido. De ontwerpverklaring onderstreepte ook het engagement van het parlement om de democratie en de rechtsstaat in Venezuela te herstellen, stelde vast dat het laatste verkiezingsproces in het land geen legitimiteit had en veroordeelde het gebruik van geweld door de veiligheidstroepen tegen betogers. Rusland wil niet verder gaan dan oproepen tot een politieke dialoog in Venezuela.