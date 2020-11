Hoe Trump zich weer in de race knokt

De laatste rechte lijn van de Amerikaanse verkiezingen ligt in Pennsylvania. Volgens de peilingen ligt Biden op kop, maar wie naar het tomeloze enthousiasme van de kiezers kijkt, kan niet anders dan concluderen dat Trump lang niet kansloos is. Verslag uit Scranton, de ground zero van deze verkiezingen.

‘Lock her up! Lock her up! Lock her up!’ De controversiële oproep om Hillary Clinton achter de tralies te steken, klinkt opnieuw uit de kelen van honderden Trump-supporters op de parkeerplaats van een grote supermarkt in de buurt van Scranton. Clinton doet niet meer mee, maar de herinnering aan de overwinning vier jaar geleden geeft de massa hoop. Eric Trump, de zoon van de president, scandeert niet mee, maar geeft met zijn gebalde vuist wel het ritme aan van de ontketende massa.

Dit is geen politiek meer, dit is een volksbeweging. Een beweging om ons land te redden. Eric Trump Zoon president Donald Trump

‘Sorry dat ik laat ben, maar hier buiten deze overvolle parking staat nog een file van 15 kilometer van Trump-trucks en Trump-bikers’, roept Eric Trump de fans toe. ‘Dit is geen politiek meer, dit is een volksbeweging. Een beweging om ons land te redden.’

Bikers for Trump

Ondanks de dreigende regen en de koude wind zijn hier duizenden Trump-fans samengekomen om straks in een kilometerslange karavaan met hun motoren, pick-ups, trucks en bussen luid toeterend en getooid met Amerikaanse vlaggen richting Scranton te rijden, de geboorteplek van Biden.

Schermvullende weergave Bikers for Trump maken toeterend en met vlaggen getooid hun voorkeur duidelijk ©AFP

Dit is een initiatief van Bikers for Trump, met bijna 400.000 Facebook-leden naar eigen zeggen de grootste basisbeweging die de president steunt. Als ze zich na de speech van gastspreker Eric Trump in gang zetten, is het lawaai van hun Harleys oorverdovend. Ze worden bijgestaan door tientallen trucks, legerjeeps, Ferrari’s, maar ook de gezinswagens van tal van gewone Amerikanen die hier een dagje uit van willen maken.

Ik weet dat er veel controverse is over Trumps aanpak van corona, maar hij heeft wel meteen de grenzen gesloten toen de crisis uitbrak. Donna Updyke Verpleegster en Trump-aanhangster

Een van hen is Bob Bolus, de eigenaar van een groot truckbedrijf uit Scranton. ‘Ik ben het beu dat Biden zijn geboortestad als excuus gebruikt om te zeggen dat hij voor de werkende klasse is’, zegt hij vanuit de cabine van zijn massieve trailer. ‘De stad is van ons, niet van hem.’

Bikers for Trump

Pro life

Ondanks het feit dat de coronacijfers in de Verenigde Staten, en zeker in deze regio, weer onheilspellend de hoogte ingaan, is in de menigte die samentroept voor het vertrek bijna niemand met een mondmasker te bespeuren.

Donna Updyke is een van de uitzonderingen. Dat komt omdat ze zelf als verpleegster werkt in een ziekenhuis en coronapatiënten behandelt, zegt ze. Toch twijfelt ze niet over haar stem voor Trump. ‘Ik weet dat er veel controverse is over zijn aanpak van corona, maar hij heeft wel meteen de grenzen gesloten toen de crisis uitbrak.’

Wat vindt ze van het feit dat haar president bijna nooit een masker draagt, en zijn fans meestal ook niet? Updyke pauzeert even, denkt na en geeft schoorvoetend toe: ‘Dat zou hij beter wel doen.’ En toch blijft ze Trump trouw? ‘Wat voor mij telt, is dat hij pro-life is. Ik ben absoluut tegen abortus, want wij hebben zelf een kindje geadopteerd. Anders was dat misschien nooit geboren en hadden we nu geen zoon.’

Tegenmanifestatie

Twee uur later rijden we 20 kilometer verderop een andere parkeerplaats van een supermarkt op. Het contrast is wezenloos groot. In de regen staan nog geen 50 auto’s te wachten om straks in een soort tegenmanifestatie van de Democraten door de stad te rijden. Iedereen blijft braaf in zijn auto wachten en slechts een enkeling claxonneert als de karavaan zich op gang trekt.

Mocht het op het openlijke enthousiasme van de fans aankomen, dan haalt Trump de staat Pennsylvania zonder twijfel binnen. Hij staat nog steeds achter in de peilingen, maar door de massale opkomst bij de Trump-rally’s is bij de Democraten steeds meer ongerustheid te horen over een herhaling van het scenario van vier jaar geleden, toen Hillary Clinton Pennsylvania met amper 46.000 stemmen verloor, en zo het presidentschap uit haar zegezekere handen zag glippen.

Ik ben het beu dat Biden zijn geboortestad als excuus gebruikt om te zeggen dat hij voor de werkende klasse is. Bob Bolus Inwoner Scranton

De laatste dagen van de verkiezingen zijn alle ogen op Pennsylvania gericht. Trump hield er vier verkiezingsrally’s op zaterdag en kwam er maandag een van zijn allerlaatste bijeenkomsten houden in het hol van de leeuw: Scranton. De achterstand in de staat is minder groot dan elders, en de Republikeinen voelen zich gesterkt door een peiling in Iowa die Trump plots terug in de race katapulteerde. Ze rekenen op het enthousiasme van de laatste rechte lijn, waarbij ze veel onbesliste kiezers alsnog over de streep hopen te trekken.

Blauwe muur

Achter de schermen maken nagenoeg alle Democratische partijleden met wie we spraken zich zorgen. Daarom is het alle hens aan dek. Biden hield op zondag twee verkiezingsmeetings in Philadelphia. En op maandag schakelde de campagne nog een tandje hoger. Biden, zijn vrouw Jill, kandidaat-vicepresident Kamala Harris, haar echtgenoot Doug Emhoff: allemaal doorkruisen ze de staat om de laatste kiezers te overtuigen. Op maandagavond komt Lady Gaga optreden om de campagne kracht bij te zetten.

Schermvullende weergave Joe Biden organiseerde zondag twee meetings in Philadelphia ©AFP

Over de grootstedelijke gebieden rond Philadelphia en Pittsburgh hoeft Biden zich niet te veel zorgen te maken. Het zijn de meer landelijke kiesdistricten in het centrum van Pennsylvania waarom gevochten wordt. Trump sloopte de zogeheten ‘Blauwe muur’ in 2016 door massaal aanhangers te winnen bij de ‘deplorables’, zoals Hillary Clinton de vergeten inwoners van de 'fly-over states' nogal ongelukkig omschreef.

Ik heb nog nooit zoveel vijandigheid gezien in mijn leven. Virginia Kreusling Democrate

Naast het puur cijfermatige belang van de staat en de symbolische waarde van het terugwinnen van de harten van de vergeten arbeidersklasse is er nog een extra reden om Pennsylvania als het hart van de verkiezingen te beschouwen. De kans is groot dat alle aandacht ook na de verkiezingsnacht nog dagen- of wekenlang op de staat gericht blijft.

De enorme massa vroege stemmen, met wellicht tien keer zoveel stemmen per brief als vier jaar geleden, mag hier pas vanaf verkiezingsdag geteld worden, zodat de definitieve resultaten nog enkele dagen op zich kunnen laten wachten.

Juridische munitie

En zelfs als die er zijn, zal de verliezende partij wellicht alle juridische munitie uit de kast halen om de uitslag aan te vechten. De kans is zelfs niet onbestaande dat er na weken een politieke patstelling uit de bus komt, waarbij de Democratische gouverneur van de staat een andere uitslag afkondigt dan het Republikeinse deelstaatparlement van Pennsylvania. Op dat moment zal het Amerikaanse democratische systeem op zijn limieten botsen.

Dat is ook de vrees van Steve Loewenstein, die nog snel een affiche van Biden op zijn gezinswagen plakt voor de kolonne van de Democraten de stad inrijdt. ‘Niets zal Trump nog stoppen en de kans is groot dat hij zich ontpopt tot een echte dictator.’ Zijn eigen familiegeschiedenis maakt Loewenstein extra gevoelig voor zo’n scenario: zijn ouders ontsnapten nipt uit het nazi-Duitsland van Hitler. ‘Dit zijn de belangrijkste verkiezingen die ik ooit meegemaakt heb, en ik ben 70.’

Onrust

De vrees voor onrust na de stembusgang wordt steeds groter. Zondag bezetten Trump-supporters verschillende verkeersaders in New Jersey en New York, een colonne pick-uptrucks reed een Biden-bus bijna de gracht in op een snelweg in Texas en in verschillende grote steden hebben winkelketens hun vensters dichtgetimmerd uit voorzorg tegen mogelijk geweld tijdens de verkiezingen.

‘Ik heb nog nooit zoveel vijandigheid gezien in mijn leven', zegt Virginia Kreusling, een andere deelnemer aan de Democratische karavaan. Dat heeft ze zelf ondervonden. ‘Ik ben de enige in mijn straat met verkiezingsborden voor mijn deur. En twee weken geleden kreeg ik plots een vreemde brief in de bus. Als afzender stond er het campagneteam van Biden en Harris op geschreven.’

Dat bleek niet zo te zijn. ‘Beste Biden supporter', stond er geschreven. ‘Jezus is pro-life. Biden is dat niet. Getekend: Satan.’ Ze is ervan aangedaan. ‘Dat betekent dus dat iemand mijn huis gepasseerd is, mijn adres genoteerd heeft en van thuis uit een brief op de post gedaan heeft. Zulke politieke vastberadenheid is geschift. En dat moet stoppen.’

Waarom Scranton de ground zero van de verkiezingen is geworden Washington Avenue, zo heet toepasselijk de straat in Scranton waarin het geboortehuis van Joe Biden staat. De gordijnen zijn dicht, in de tuin staat een bordje ‘Scranton loves Biden’ en aan het hek hangt een fotootje van de jeugdjaren van Biden met daarbij de dringende vraag van de huidige bewoonster om niet aan te bellen. Journalisten lopen hier dezer dagen op en aan, maar de overburen Robert en Josephine Pearson, die de herfstbladeren uit hun voortuin aan het rakelen zijn, reageren sceptisch. ‘Biden beweert van Scranton te zijn, maar is hier al sinds zijn tiende vertrokken. Wij stemden vier jaar geleden voor Trump en zullen dat blijven doen.’ Scranton werd zowaar een strijdpunt in de verkiezingen toen Biden zijn afkomst uit de industriestad uitspeelde tegenover de elitaire afkomst van Trump in Park Avenue in New York. Die laatste kaatste de bal terug door te benadrukken dat Biden nagenoeg zijn hele leven in Delaware woonde. Jim Connors, die van 1990 tot 2002 burgemeester van Scranton was, ontkent dat. ‘Ik heb hem hier honderden keren ontmoet. Hij is een eenvoudige man gebleven. Telkens hij terugkomt, gaat hij altijd iets drinken bij Joyce’s, een bar bij mij om de hoek.’ De keuze in deze verkiezingen is in feite simpel, zegt Connors. ‘Ofwel kies je voor een goede mens, die als weduwnaar elke dag opnieuw de trein nam van Washington naar zijn huis in Delaware om zijn kinderen eten te geven en in bed te stoppen. Ofwel kies je voor een egoïst die kinderen van migranten achter tralies laat opsluiten en nadien gaat golfen met zijn miljardairsvriendjes. Hoe kan ik mijn kleindochters leren over de Amerikaanse waarden als hun president bevriend is met dictators?’