Hongaren op straat tegen Orbán

De regerende Fidesz-partij van Orbán is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, die een week geleden zijn gehouden . Teleurgestelde kiezers verzamelden zich zaterdag bij de Hongaarse Opera in Boedapest voor een mars richting het parlement. Sommige demonstranten hadden borden meegenomen met opschriften als "Weg met Orbán''. Ook scandeerden deelnemers ,"wij zijn de meerderheid''.

Een van de betogers beklaagde zich over het kiesstelsel, dat Fidesz op oneerlijke wijze zou bevoordelen. De vrouw haalde ook uit naar de oppositie, die ze "pathetisch'' noemde. ,"Het is verschrikkelijk dat ze zo zwak zijn en geen compromissen kunnen sluiten. Ze maken elkaar af in plaats van dat ze zich bij ons aansluiten.''

Tot de manifestatie was opgeroepen door activisten die niet gebonden zijn aan partijen. Bij de verkiezingen op 8 april haalde de rechtsnationale partij Fidesz van premier Viktor Orban 49,9 procent van de stemmen, zo maakte de kiescommissie zaterdag bekend. Fidesz krijgt daarmee 134 van de 199 zetels in het parlement, een tweederdemeerderheid waarmee de grondwet kan worden gewijzigd. De voorbije dagen namen de berichten toe dat zich bij de telling van de stemmen in ettelijke stemlokalen onregelmatigheden in het voordeel van Fidesz hadden voorgedaan.