Labourtop bereid nieuw Brexit-referendum te steunen

Uit een peiling blijkt dat 86 procent van de leden een tweede brexit-referendum wil. 'Ik zal me houden aan wat uit het congres komt', zegt partijleider Jeremy Corbyn in de krant Sunday Mirror.

Ook de tweede man van de partij, Tom Watson, stelt dat de partijtop moet luisteren naar de leden. Als zij besluiten dat het volk het laatste woord moet krijgen over de uiteindelijk brexit-deal, moet daar volgens Watson naar geluisterd worden. 'Dan trekken we erop uit om daarvoor te pleiten', stelt hij in The Observer.