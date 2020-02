Links-nationalisten claimen ‘electorale revolutie' in Ierland

De links-nationalistische partij Sinn Fein, de vroegere politieke vleugel van de Ierse verzetsbeweging IRA, roept zichzelf uit tot overwinnaar van de verkiezingen in Ierland.

De telling van de stemmen in Ierland was zondagavond nog altijd gaande, maar dat een regeringsvorming niet makkelijk wordt, is nu al duidelijk. De kiezer laat een versnipperd politiek landschap achter waar behalve de twee traditionele partijen Fine Gael en Fianna Fail ook uitdager Sinn Fein een stevige voet tussen de deur krijgt.

Daarmee lijkt een einde te komen aan het Ierse tweepartijen-landschap. Het nationalistische Sinn Fein, dat met een uitgesproken links programma naar de kiezer trok, wordt volgens de exitpolls nipt de grootste. De partij, vroeger de politieke poot van de gewapende nationalistische beweging IRA, zou 24 procent van de kiezers weten te overtuigen. Daarmee verdubbelt Sinn Fein bijna zijn stemmenaantal tegenover de vorige verkiezingen. De leidster van de partij Mary Lou McDonald noemt de uitslag een ‘electorale revolutie’.

De Ierse nationalisten springen nipt over Fine Gael, de partij van premier Leo Varadkas en over diens centrumrechtse rivaal Fianna Fail. Voor de Ierse politiek betekent het een aardverschuiving. Sinds het ontstaan van het land wisselden de twee traditionele partijen elkaar af als regeringspartij. Beide centrumpartijen lieten voor de verkiezingen duidelijk verstaan niet met Sinn Fein te zullen regeren. De goede uitslag geeft de nationalisten voor het eerst een kans om zich in de regering te wurmen en de heerschappij van de twee traditionele partijen te breken.

Vermogensbelasting

‘Dit is een historische verkiezing’, zei Sinn Fein-boegbeeld McDonald op een partijbijeenkomst. ‘Dit verandert de pasvorm van de Ierse politiek.’

Sinn Fein claimt een plaats in de regering. ‘Ik aanvaard niet dat onze partij uitgesloten wordt van regeringsonderhandelingen’, zegt McDonald. ‘Met een partij die nu een kwart van de kiezers vertegenwoordigt zou dat fundamenteel ondemocratisch zijn.’

Maar zowel Fine Gael als Fianna Fail sluiten uit dat ze samenwerken met Sinn Fein, zowel omwille van hun programma als omwille van hun verleden. Sinn Fein trok met een uitgesproken links programma naar de kiezer. Enkele van de maatregelen die de partij wil invoeren, zijn een belasting van 1 procent op netto-vermogens boven de 1 miljoen euro, een bevriezing van de woninghuurprijzen, een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar en een grootschalig staatsprogramma om nieuwe woningen te bouwen.

Zetelverdeling

Hoe sterk Sinn Fein uiteindelijk uit de bus komt, is afwachten. Hoewel de Ieren zaterdag naar de stembus trokken, kan het nog tot maandagmiddag of zelfs langer duren vooraleer alle stemmen geteld zijn.