Linkse oppositie wint Noorse parlementsverkiezingen

Noorwegen was het enige Scandinavische land waar de sociaal-democraten de voorbije jaren niet aan de macht waren. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Volgens de eerste prognoses heeft de linkse oppositie onder leiding van Jonas Gahr Støre van de Arbeiderspartij maandag de parlementsverkiezingen in Noorwegen gewonnen.

Het linkse blok staat volgens de prognoses na het sluiten van de stembussen op 26 procent, terwijl de regerende conservatieven onder leiding van Erna Solberg slechts 20 procent halen. De vijf oppositiepartijen zullen naar verwachting 104 van de 169 zetels parlement binnenhalen. Dat is voldoende om de rechtse coalitie van Solberg af te schudden.

De voorbije acht jaar was centrum-rechts in het Scandinavische land aan de macht, historisch vrij ongewoon. Noorwegen was daarmee ook het enige Scandinavische land waar de sociaal-democraten niet aan de macht zijn.