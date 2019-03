Partij Erdogan leidt nationaal, maar spanning in Ankara en Istanboel

Kantje boord in Ankara en Istanboel

In Istanboel is de AK-partij licht in het voordeel: met 70 procent van de stemmen geteld, leidt die partij er met 49,7 procent, tegenover 47,8 procent voor CHP. In de hoofdstad Ankara is de situatie omgekeerd: de kandidaat-burgemeester van CHP staat er op 49,7 procent, de AK-kandidaat op 47,9. Ook in Ankara is 70 procent van de stemmen geteld. Het verlies van de hoofdstad, waar de AK-partij al meer dan 20 jaar de burgemeester levert, zou een pijnlijke nederlaag betekenen voor de partij van Erdogan.