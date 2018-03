Poetin speelt blufpoker met de wereld

De Russische president Vladimir Poetin excelleert in de strategie van verdeel en heers. En in het pokerspel. Zondag wint hij de verkiezingen.

Heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn hand overspeeld met de poging tot moord op Sergej Skripal? De Russische oud-spion werd begin maart samen met zijn dochter Joelia vergiftigd in zijn woonplaats Salisbury, waar hij sinds zijn vertrek uit Rusland woonde. De Britse regering zag meteen de hand van het Kremlin in de aanslag, zeker omdat het tweetal was vergiftigd met novitsjok, een uiterst gevaarlijk zenuwgif dat werd ontwikkeld door het Russische leger.

Als een onvervalste Pontius Pilatus waste Poetin de handen in onschuld. Zijn acolieten wimpelden de Britse beschuldigingen weg als een ‘anti-Russische hetze’ en hysterisch gekrijs. ‘Een circusvoorstelling’ noemde Moskou de toespraak waarin de Britse premier Theresa May de Russen aanwees als hoofdverdachten. En toen May woensdag een batterij sancties in stelling bracht, bestempelde het Kremlin dat manoeuvre als een kortzichtige en onaanvaardbare provocatie die alleen beantwoord kon worden met tegenmaatregelen.

Meteen leek het spook van de Koude Oorlog weer rond te waren in de internationale diplomatie. Dat beeld werd donderdag versterkt nadat May erin geslaagd was een westers front tegen Moskou te vormen. ‘Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een militair zenuwgif dat door Rusland is ontwikkeld in Europa gebruikt wordt’, schreven de Britse, Amerikaanse, Duitse en Franse leiders in een gezamenlijke brief, waarin ze Poetin met de vinger wezen. De moordpoging op Skripal was volgens hen ‘een aanslag op de Britse soevereiniteit’.

In haar aankondiging van de sancties benadrukte May dat ‘het niet de eerste keer is dat de Russische staat is opgetreden tegen ons land’. Daarmee verwees ze naar eerdere verdachte overlijdens van Russische dissidenten die waren neergestreken in het Verenigd Koninkrijk. Het spraakmakendst was de moord op de gewezen KGB-kolonel Aleksandr Litvinenko, die in 2006 stierf na een vergiftiging met het radioactieve polonium-210. Anders dan nu koos Londen toen voor een terughoudende reactie, om de relaties met Moskou niet op de helling te zetten.

Russische grandeur

Dat May deze week voluit in het offensief ging, illustreerde het enorme wantrouwen dat de afgelopen jaren over Poetin gegroeid is. Ten tijde van de moord op Litvinenko heerste in het Westen nog het idee dat de Russische president zijn land op een liberale koers zou zetten na de chaotische jaren onder Boris Jeltsin. Maar Poetin, die op oudejaarsavond van 1999 zijn intrek nam in het Kremlin, groeide uit van een kleurloze apparatsjik tot een genadeloze leider die vastbesloten was de Russische grandeur als wereldspeler te herstellen.

De ommezwaai van May en co. volgde op een ongemeen harde uitval van de Amerikanen, die aanvankelijk aarzelden om Rusland op de vingers te tikken. De aanval op Skripal ‘past in het gedragspatroon waarbij Rusland maling heeft aan de internationale rechtsorde, de soevereiniteit en de veiligheid van landen wereldwijd ondermijnt en westerse democratische instellingen en processen in diskrediet probeert te brengen’, klonk het woensdag in een felle mededeling van het Witte Huis.

De uithaal klonk vreemd, aangezien president Donald Trump lange tijd heeft volgehouden dat Rusland geen rol speelde bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hem in 2016 de overwinning opleverden. Pas in februari draaide de president een beetje bij. Dat gebeurde nadat Robert Mueller, de speciale aanklager, 13 Russen en drie organisaties in staat van beschuldiging had gesteld wegens samenzwering in de aanloop naar de stembusslag twee jaar geleden. Desondanks bleef Trump het onderzoek van Mueller als een ‘heksenjacht’ bestempelen.

Uiteindelijk duurde het tot donderdag, bijna vier weken na het rapport-Mueller, voor Trump de eerste sancties tegen Moskou trof, onder andere wegens inmenging in de verkiezingen. Op de zwarte lijst stonden ook twee inlichtingendiensten: de federale veiligheidsdienst FSB en de militaire inlichtingendienst GROe. Zij worden ervan beschuldigd achter ‘vernietigende cyberaanvallen’ te zitten die ‘gericht waren op strategische infrastructuur’.

De 37 pagina’s tellende aanklacht van Mueller gaf een intrigerende inkijk in de Russische inspanningen om de tweestrijd tussen Trump en diens rivaal Hillary Clinton te beïnvloeden. Russische internettrollen gaven zich onder een valse identiteit uit voor Amerikanen en lanceerden campagnes op sociale media. Het was het begin van een stortvloed aan nepnieuws. De trollen richtten bijvoorbeeld de Facebookgroep United Muslims of America op, met de slogan ‘Steun Hillary. Red Amerikaanse moslims’. Via gerichte advertenties kwam die boodschap terecht bij potentiële Trump-kiezers, die hun aversie voor Clinton bevestigd zagen.

Mueller zei in zijn aanklacht niets over de betrokkenheid van Poetin bij het complot. Hij richtte wel het vizier op het Internet Research Agency, een schimmig bedrijf van Jevgeni Prigozjin. Die dankt de bijnaam ‘de kok van Poetin’ aan zijn restaurantketen, waar de Russische president een graag geziene gast is. Volgens waarnemers is het uitgesloten dat Prigozjin op eigen houtje handelde. Vanuit het Kremlin werden nog andere hackersgroepen het digitale pad opgestuurd. Het beruchtst zijn Cozy Bear en Fancy Bear, die voor rekening van de inlichtingendiensten werken.

Verdeeldheid zaaien

Het complot begon volgens Mueller al in 2014, nog voor Trump zijn intentie had bekendgemaakt om president te worden. Aanvankelijk was het de bedoeling om in de aanloop naar de verkiezingen twee jaar later verdeeldheid te zaaien. Maar toen Trump opdook als kandidaat, greep het Kremlin zijn kans om de gevestigde orde in Washington DC helemaal dooreen te schudden. De trollen gingen voluit campagne voeren voor Trump en kelderden met gretig enthousiasme de kandidatuur van Clinton.

Die ontwikkeling zegt veel over de methode-Poetin. De Russische president volgt volgens analisten geen vastomlijnde strategie waarin hij, zoals een schaakspeler, meerdere stappen vooruit denkt. Daarmee creëerde hij het beeld van een onaantastbare kolos die behendig stratego speelt op het internationale diplomatieke speelveld. Maar volgens critici is Poetin een roekeloze avonturier met een flinke dosis geluk. Hij is volgens hen in essentie een pokeraar die vooral bluft en intimideert.

De kracht van Poetin is dat hij niet aarzelt om misbruik te maken van de zwakke plekken van zijn tegenstanders. De opeenstapeling van crises in Europa - van de bankencrisis over financiële turbulenties tot de heisa over de vluchtelingenstromen - veroorzaakten een eruptie van ongenoegen waarop Poetin handig inspeelde. Hij haalde de banden aan met een divers gamma van Europese kopstukken, van de extreemrechtse FN-leider Marine Le Pen in Frankrijk tot de radicaal-linkse Griekse regeringspartij Syriza. Ook de Nederlandse stokebrand Geert Wilders draafde onlangs in het Kremlin op en zag in Poetin een medestander in zijn strijd tegen de islam.

Lange tijd bleven de Russische manoeuvres onder de radar van de gevestigde orde in de westerse hoofdsteden. De gewezen Amerikaanse president Barack Obama negeerde de waarschuwingen van zijn spionnen over de Russische bemoeizucht. En in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012 lachte hij zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney weg toen die Rusland de grootste geostrategische vijand van de VS noemde. ‘De jaren tachtig vragen hun buitenlands beleid terug’, sneerde Obama. ‘De Koude Oorlog is al meer dan 20 jaar voorbij.’ In het Kremlin werd ongetwijfeld gegniffeld om zo veel naïviteit.

De implosie van de Sovjet-Unie is Poetin altijd dwars blijven zitten, zoals hij aangaf toen hij de gebeurtenis bestempelde als de ‘grootste geopolitieke catastrofe van de eeuw’. Niet omdat hij zo hoog opliep met het communisme - zoals veel Russen was Poetin in het Sovjettijdperk eerder een conformist dan een staalharde partijtijger - maar wel omdat hij betreurde dat het land niet meer de wereldmacht van weleer was. Die aftakeling kwam volgens Poetin op rekening van het Westen dat, met de Verenigde Staten op kop, er na 1991 alles aan had gedaan om de Russen te kleineren.

Opstand in Oekraïne

De vernedering was compleet door de gestage infiltratie van het Westen in Centraal- en Oost-Europa. De uitbreiding van de Europese Unie en de NAVO had Poetin niet kunnen tegenhouden. Maar toen het Westen aanstalten maakte om verder oostwaarts op te rukken, greep hij in. Na een prowesterse revolte in Oekraïne annexeerde het Kremlin in 2015 vliegensvlug het schiereiland Krim en orkestreerde het een opstand in het oosten van het land. Aan de zijde van de Oekraïense separatisten doken Russische vechtjassen op. Niets mee te maken, beweerde Poetin. Maar de strijders waren duidelijk de 1.0-versie van zijn internettrollen.

Europa en de Verenigde Staten reageerden met een waslijst aan sancties, maar bleken niet in staat de klok terug te draaien. De Krim blijft stevig in Russische handen, orakelde Poetin onlangs op verkiezingscampagne. Minder goed verloopt het in Oost-Oekraïne, waar de rebellie is uitgedraaid op een ‘bevroren conflict’ zonder winnaars. Maar voor Poetin telt vooral dat het westers gezinde kamp in Kiev en omstreken onderuit is geschopt door zijn verdeel-en-heersstrategie.

Poetins huzarenstukje voltrok zich op het Syrische slagveld, waar hij in 2015 tussenbeide kwam om het regime van zijn bondgenoot Bashar al-Assad overeind te houden. Dat plan lukte wonderwel, zij het met bijzonder veel bloedvergieten.

Een onverwachte bonus was dat Poetin met zijn brutale aanpak de Amerikanen buitenspel zette en hun alliantie overhoophaalde. Uit onvrede over de Amerikaanse steun voor de Koerden schurkte onder anderen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan - die het autoritaire recept van zijn Russische evenknie volgt - aan tegen het Kremlin en bracht hij zo de solidariteit in de NAVO aan het wankelen.

Poetins Rusland staat sterker dan ooit, ook al hebben de internationale sancties er stevig ingehakt. De Russische economie ligt al jaren op apegapen en steeds meer Russen verzeilen in de armoede. Maar dankzij de autoritaire propagandamachine slaagt Poetin erin overeind te blijven. De staatsmedia schilderen hem af als de man die als enige het land kan verdedigen tegen de ‘anti-Russische hetze’ in het Westen.

De sancties zijn daarbij een handig middel om de verantwoordelijkheid voor de economische ravage van zich af te schuiven. Volgens het Kremlin zijn de VS en hun Europese handlangers van plan de opmars van de Russische beer te blokkeren.

Om zich te pantseren tegen het Westen stapte Poetin in een nieuwe wapenwedloop met de VS, met als excuus dat de Amerikanen waren begonnen. Drie weken geleden etaleerde hij vol trots een arsenaal hypermodern wapentuig. Het materiaal zou niet detecteerbaar zijn door het Amerikaanse raketafweer in Europa en Azië.

‘Ze zijn er niet in geslaagd Rusland tegen te houden’, zei Poetin, verwijzend naar het Westen. ‘Ze moeten nu rekening houden met een nieuwe realiteit en goed begrijpen dat alles wat ik vandaag heb gezegd geen bluf is.’ De pokeraar had weer gesproken, en waarschijnlijk niet voor het laatst.