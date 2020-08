President Wit-Rusland roept leger op tot paraatheid

Loekasjenko, die het land al 26 jaar met harde hand regeert, inspecteerde zaterdag de troepen in de stad Grodno bij de grens met Polen, zo blijkt uit een bericht op platform Telegram. Na zijn aankomst op de militaire basis haalde hij uit naar de protestbeweging door te zeggen dat die vanuit het buitenland wordt aangestuurd. Hij waarschuwde daarbij voor een dreigende revolutie. Loekasjenko beweerde daarnaast "een serieuze beweging van NAVO-troepen" bij de Wit-Russische grens in Polen en Litouwen te zien, aldus staatspersbureau Belta. Voor die stelling is overigens geen bewijs.