Rusland kiest, Poetin zegezeker

En Poetin twijfelt er niet aan dat dat lukt. 'Ik ben ervan overtuigd dat het programma dat ik voor het land voorstel het juiste is', zei Poetin, in de Academie van Wetenschappen waar hij ging stemmen.

De verkiezingsautoriteiten lieten zondagochtend alvast weten dat de opkomst op het oostelijke schiereiland Kamtsjatka in de eerste zeven uur van de verkiezing 54,1 procent bedroeg, tegenover 46,1 procent in 2012. En ook in het Siberische gebied Irkoetsk werd een stijging van 6 procentpunt genoteerd. Bij de verkiezingen van 2012 bedroeg de opkomst 64 procent.

De stembussen gingen zaterdag (Belgische tijd) al open in het oosten van Rusland. Het einde van de verkiezingen is voorzien voor 19.00 uur onze tijd, wanneer de stembureaus sluiten in Kalingrad, in het westen van het land. Daarna worden de eerste resultaten verwacht.