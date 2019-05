Volstrekte meerderheid wenkt voor Indiaas premier Modi

De Bharatiya Janata Party (BJP) van Indiaas premier Narendra Modi staat op kop in 294 van de 542 kiesdistricten. Als die tendens doorzet, haalt de door Modi geleide alliantie (met kleinere partijen) vlot de volstrekte meerderheid van 272 zetels (kiesdistricten). Het zou de tweede keer op rij zijn dat Modi een volstrekte meerderheid verwerft in de Lok Sabha, of Indiase lagerhuis. In 2014 won Modi 282 zetels, zijn coalitie 336.